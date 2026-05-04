Названы два игрока, которых не хватало Динамо во время матча с Шахтером

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук отреагировал на поражение подопечных Игоря Костюка, а также назвал игроков, которых не хватило бело-синей команде для получения положительного результата:

– Я считал, что команды сыграют вничью – 2:2. Я уже даже начал радоваться голу Герреро, но VAR не захотел разделить мою точку зрения (смеется). Хотя, если оценивать объективно по моментам, счет действительно должен быть 2:2. Это справедливый результат.

Однако стоит помнить: эта ничья завоевана против условного «второго» состава «Шахтера», которому турнирные очки нужны сейчас не так критично, как «Динамо».

Это свидетельствует о том, что у «горняков» еще есть резерв для увеличения разрыва между командами. Если киевский клуб не ускорится и не прибавит в развитии, я ожидаю, что такая картина будет длиться не один сезон.

– В «Динамо» не было нескольких важных игроков: пропускали игру Назар Волошин, Александр Тымчик, Владимир Бражко. Помогли бы эти исполнители своей команде?

– Назар Волошин точно добавил бы качества в атаке, он сейчас в неплохих кондициях. Владимир Бражко также был бы полезен, ведь с ним можно было бы сыграть два опорных полузащитника.

Это серьезная потеря, безусловно. Однако нужно признать: глубина ротации у «Шахтера» значительно больше», – рассказал Федорчук.