Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Украинец покинет «Бенфику» этим летом
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин точно сменит клуб в летнее трансферное окно.
Как пишет близкий к «орлам» информационный ресурс Coluna Vermelha, руководство «Бенфики» приняло решение о продаже украинца.
«Трубин гарантированно будет на рынке этим летом, если появится разумное предложение. Если бы в планах было оставить украинца, то контракт с ним уже бы продлили», — пишет автор блога.
Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» летом 2023 года за 10 млн евро плюс бонусы. Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству
Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью
Шевченко гнобил, теперь Судакова, и Трубин на выход