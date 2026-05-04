Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин точно сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет близкий к «орлам» информационный ресурс Coluna Vermelha, руководство «Бенфики» приняло решение о продаже украинца.

«Трубин гарантированно будет на рынке этим летом, если появится разумное предложение. Если бы в планах было оставить украинца, то контракт с ним уже бы продлили», — пишет автор блога.

Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» летом 2023 года за 10 млн евро плюс бонусы. Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.