Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 4 до 10 мая.

М25 Сабаделль (Испания – грунт), ITF Cercle Sabadelles 1856

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Артем Худа (Украина) – Бенуа Торк (Бельгия, 9) – 4:6, 5:7

Эрон Сэмсон (Индия) – Антон Марченко (Украина) – 6:1, 6:4

Маик Штайнер (Германия, 6) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:1, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 4 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Павел Боднарчук (Украина) – Ясин Вагех (Египет, 13) – 2:6, 1:6

Василий Макаренко (Украина) – Александер Гшиль (Австрия, 9) – 2:6, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг