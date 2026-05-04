ITF04 мая 2026, 14:54 |
26
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
04 мая 2026, 14:54 |
26
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 4 до 10 мая.
М25 Сабаделль (Испания – грунт), ITF Cercle Sabadelles 1856
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Артем Худа (Украина) – Бенуа Торк (Бельгия, 9) – 4:6, 5:7
- Эрон Сэмсон (Индия) – Антон Марченко (Украина) – 6:1, 6:4
- Маик Штайнер (Германия, 6) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:1, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 4 Somabay Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Павел Боднарчук (Украина) – Ясин Вагех (Египет, 13) – 2:6, 1:6
- Василий Макаренко (Украина) – Александер Гшиль (Австрия, 9) – 2:6, 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 мая 2026, 14:03 1
Дарья Снигур уверенно разобралась с Самирой Де Стефано в первом раунде отбора
Футбол | 04 мая 2026, 07:35 11
Киевляне проиграли 1:2
Снукер | 04.05.2026, 06:47
Футбол | 03.05.2026, 19:58
Футбол | 04.05.2026, 08:02
Комментарии 0
Популярные новости
03.05.2026, 07:22 4
02.05.2026, 10:30 12
03.05.2026, 09:27 8
02.05.2026, 16:00 71
04.05.2026, 07:20
03.05.2026, 06:32 1
04.05.2026, 06:12 5
02.05.2026, 12:40 4