Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 04.05-10.05

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 4 до 10 мая

W100 Индиан Харбор Бич (Флорида, США – грунт), Revolution Technologies Pro Tennis Classic 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Кристина Возняк (Украина) – Теа Фродин (США, 13) – 04.05

W75 Сен-Годан (Франция – грунт), Open Saint-Gaudens 31 Occcitanie

Одиночный разряд

Первый круг

  • Йелине Вандромме (Бельгия, 7) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W50 Лопота (Грузия – хард), Lopota Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анастасия Лепская – Алеся Рева (Украина, 16) – 7:6 (7:3), 6:1
  • Лина Глушко (Израиль, 3) – София Криворучко (Украина) – 6:4, 6:2
  • Ани Амирагян (Армения) – Илзе Рева (Украина) – 6:0, 6:1

Парный разряд

Первый круг

  • Лиа Белибова (Молдова) и София Криворучко (Украина) – Тинатини Мтварелишвили (Грузия) и Нита Схиладзе (Грузия) - ТВА

W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Эмма Мартелленги (Италия) – Мария Емшанова (Украина, 12) – 6:4, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Лаура Маир (Италия) – Анастасия Соболева (Украина, 3) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Ноэми Ла Каньина (Италия) и Илари Пистойя (Италия) – Денислава Глушкова (Болгария) и Мария Емшанова (Украина) – ТВА

Второй круг

  • Эмма Мартелленги (Италия) и Сара Миланезе (Италия) или Галатея Ферро (Италия) и Грета Петрилло (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) и Беатрис Зеттиня (Латвия, 2) – ТВА

W35 Бока Ратон (Флорида, США – грунт), 3D-Payments Cup At One Tennis Academy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина, 3) – Лилиан Сантос (США, уайлд-кард) – 04.05

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

  • Елена Грекул (Украина) – ТВА

W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 4 Somabay Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарья Волкова (Украина) – Мбали Нкоси (ЮАР) – 04.05

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Кальмар (Швеция – грунт), Kalmar W15

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Второй круг

  • Элла Хаависто (Финляндия) и Дарья Есыпчук (Украина, 3) – Валери Хафстрем (Швеция) и Эмина Хонич (Швеция) или Вера Левин (Швеция) и Николь Салдизанд (Швеция) – ТВА

W15 Реишстетт (Франция – грунт), ITF 15 Reichstett – Road To WTA 500 Strasbourg

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Меган Рут (США) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 3:6, 5:7
  • Анаис Габриэль (Швейцария, 8) – Алина Корнеева (Украина) – 6:0, 6:3

Второй круг

  • Карла Бартеь (Германия, 3) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 7:6 (7:5), 6:2
