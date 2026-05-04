Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 04.05-10.05
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 4 до 10 мая
W100 Индиан Харбор Бич (Флорида, США – грунт), Revolution Technologies Pro Tennis Classic 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристина Возняк (Украина) – Теа Фродин (США, 13) – 04.05
W75 Сен-Годан (Франция – грунт), Open Saint-Gaudens 31 Occcitanie
Одиночный разряд
Первый круг
- Йелине Вандромме (Бельгия, 7) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
W50 Лопота (Грузия – хард), Lopota Tennis Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анастасия Лепская – Алеся Рева (Украина, 16) – 7:6 (7:3), 6:1
- Лина Глушко (Израиль, 3) – София Криворучко (Украина) – 6:4, 6:2
- Ани Амирагян (Армения) – Илзе Рева (Украина) – 6:0, 6:1
Парный разряд
Первый круг
- Лиа Белибова (Молдова) и София Криворучко (Украина) – Тинатини Мтварелишвили (Грузия) и Нита Схиладзе (Грузия) - ТВА
W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Эмма Мартелленги (Италия) – Мария Емшанова (Украина, 12) – 6:4, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Лаура Маир (Италия) – Анастасия Соболева (Украина, 3) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Ноэми Ла Каньина (Италия) и Илари Пистойя (Италия) – Денислава Глушкова (Болгария) и Мария Емшанова (Украина) – ТВА
Второй круг
- Эмма Мартелленги (Италия) и Сара Миланезе (Италия) или Галатея Ферро (Италия) и Грета Петрилло (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) и Беатрис Зеттиня (Латвия, 2) – ТВА
W35 Бока Ратон (Флорида, США – грунт), 3D-Payments Cup At One Tennis Academy
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина, 3) – Лилиан Сантос (США, уайлд-кард) – 04.05
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Елена Грекул (Украина) – ТВА
W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 4 Somabay Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарья Волкова (Украина) – Мбали Нкоси (ЮАР) – 04.05
Одиночный разряд
Первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Кальмар (Швеция – грунт), Kalmar W15
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд
Второй круг
- Элла Хаависто (Финляндия) и Дарья Есыпчук (Украина, 3) – Валери Хафстрем (Швеция) и Эмина Хонич (Швеция) или Вера Левин (Швеция) и Николь Салдизанд (Швеция) – ТВА
W15 Реишстетт (Франция – грунт), ITF 15 Reichstett – Road To WTA 500 Strasbourg
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Меган Рут (США) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 3:6, 5:7
- Анаис Габриэль (Швейцария, 8) – Алина Корнеева (Украина) – 6:0, 6:3
Второй круг
- Карла Бартеь (Германия, 3) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 7:6 (7:5), 6:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Судакова – проблемы в «Бенфике»
Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью