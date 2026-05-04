Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось возвращаться к той игре»

Украина. Первая лига
04 мая 2026, 14:37 | Обновлено 04 мая 2026, 15:12
Коуч «Черноморца» рассказал о победе над «Прикарпатьем» в 26 туре Первой лиги Украины

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после победы своей команды над «Прикарпатьем» (3:0) в 26 туре Первой лиги Украины.

– Насколько тяжелой для вашей команды оказалась сегодняшняя игра?

– Сказать, что у нас была хоть какая-то легкая игра (а я имею в виду выигрыши), таковых не было. Каждый матч дается сложно. Нам тоже было непросто. И где-то так и произошло, как мы и планировали. Говоря и мысленно моделируя игру, понимали: если мы сделаем то, что должны сделать на поле – имею в виду то, над чем мы работали и о чем договаривались, будет победа где-то такой, какой она получилась. Могу сказать, что нам многое удалось. Но, конечно, есть моменты, которые нам нужно дорабатывать и усовершенствовать. Ведь для того чтобы забивать систематически и больше, нам еще нужно много работать.

– По сравнению с предыдущим матчем сегодня вышла совсем другая игра. Что вы успели поменять в команде за это время?

– Конечно, мы отреагировали на такое поражение, которое произошло в выездном поединке с Викторией (0:4). Но я не думаю, что нам нужно возвращаться к той игре, ведь скорее всего это была такая ситуация, когда где-то такие игры происходят. Когда залетает, когда есть совокупность ошибок и сопернику удается воспользоваться ими и забить мячи. Но если честно, мне не хотелось бы возвращаться к этой игре.

Я скажу только, что игра с Викторией была для нас уроком, и в ней мы многому научились. Если же говорить о нашей реакции на сегодняшнюю игру, то до начала я понимал, что мы будем совсем другими, чем в предыдущей. Как в плане концентрации, так и самой игры в целом. Было видно по всему, что мы отреагировали правильно и готовы к победе.

– Каково нынешнее состояние Александра Каплиенко, еще раньше попавшего в лазарет?

– Состояние нормальное. Ничего критичного. Я сегодня после игры как раз ждал, чтобы поговорить с Сашей и поддержать его. Мы даем ему нынешнюю победу. Желаем ему, чтобы он был здоров и все было хорошо.

– Кто еще в лазарете?

– Джобе. После перенесенной операции у него сейчас период реабилитации. Когда он будет тренироваться с командой, я пока не готов сказать. А еще в лазарете Присяжнюк. Ему еще долго до возвращения в строй, ведь парня ждет еще одна операция. А потом долгий месяц реабилитации. Так что о каких-то сроках восстановления пока не о чем говорить. У Габелка же на начало следующей недели запланировано тестирование, после чего будет приниматься решение, когда он сможет тренироваться в полном объеме. До этого все дни он работал по индивидуальной программе.

- Накануне появилась информация о том, что Габелок и Алексей Хобленко отстранены от работы с командой.

– Мы, наверное, сделаем так, чтобы эта информация была официальной от клуба. А сейчас могу сказать: да, действительно, клубом принято решение, что и Габелок и Хобленко не будут тренироваться с командой. И в дальнейшем с ними не будут продлены контракты, – сказал Григорчук.

Черноморец Одесса Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск пресс-конференция Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
