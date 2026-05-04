Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фонсека взорвался эмоциями после эффектного гола Яремчука
Франция
04 мая 2026, 14:55 |
700
0

ВИДЕО. Фонсека взорвался эмоциями после эффектного гола Яремчука

Роман забивает во втором матче подряд

04 мая 2026, 14:55 |
700
0
ВИДЕО. Фонсека взорвался эмоциями после эффектного гола Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека эмоционально отреагировал на гол украинского нападающего команды Романа Яремчука в ворота «Ренна» в матче 32-го тура Лиги 1.

На 37-й минуте матча украинец эффектно замкнул навес Толиссо с левого фланга, забив мяч в сетку ворот. Эпизод вызвал у Фонсеки всплеск эмоций, который попал в трансляцию.

Гол Яремчука позволил «Лиону» сравнять счет. В дальнейшем «Ренн» забил еще один мяч, на который игроки «Олимпика» ответили тремя голами (2:4).

Роман покинул поле на 70-й минуте матча. Это уже пятый гол на его счету за «Лион», за который он выступает с февраля на правах аренды. Контракт игрока принадлежит греческому «Олимпиакосу».

@megogo_sport_ua Третій гол для українця в останніх двох матчах 👏 #Ліга1 #Ліон #Яремчук ♬ оригінальний аудіозапис - MEGOGO СПОРТ
По теме:
ВИДЕО. В сети нашли «двойника» Эндрика – и это маленький мальчик
Интер – чемпион за 3 тура до финиша. Кто выигрывал Серию А быстрее?
Эндрик подверг сомнению возвращение в Реал. Игроку хорошо в Лионе
Паулу Фонсека Роман Яремчук Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Снукер | 04 мая 2026, 06:47 8
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ

У Ицзе лидирует в титульном матче с Шоном Мерфи со счетом 10:7

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги попрощается с тренером
Футбол | 04 мая 2026, 14:28 0
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги попрощается с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги попрощается с тренером

Марселино покинет «Вильярреал» по окончанию сезона

Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Бокс | 04.05.2026, 07:20
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 21:20
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 7
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем