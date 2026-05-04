ВИДЕО. Фонсека взорвался эмоциями после эффектного гола Яремчука
Роман забивает во втором матче подряд
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека эмоционально отреагировал на гол украинского нападающего команды Романа Яремчука в ворота «Ренна» в матче 32-го тура Лиги 1.
На 37-й минуте матча украинец эффектно замкнул навес Толиссо с левого фланга, забив мяч в сетку ворот. Эпизод вызвал у Фонсеки всплеск эмоций, который попал в трансляцию.
Гол Яремчука позволил «Лиону» сравнять счет. В дальнейшем «Ренн» забил еще один мяч, на который игроки «Олимпика» ответили тремя голами (2:4).
Роман покинул поле на 70-й минуте матча. Это уже пятый гол на его счету за «Лион», за который он выступает с февраля на правах аренды. Контракт игрока принадлежит греческому «Олимпиакосу».
@megogo_sport_ua Третій гол для українця в останніх двох матчах 👏 #Ліга1 #Ліон #Яремчук ♬ оригінальний аудіозапис - MEGOGO СПОРТ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
