Яремчук забил 99 голов за иностранные клубы
Вспомним все команды, в составе которых украинский нападающий отличался забитыми мячами
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил 99-й гол за иностранные клубы во всех турнирах.
Случилось это в матче французской Лиги 1, в котором Лион победил Ренн.
Этот гол стал для нападающего уже пятым в составе лионцев во всех турнирах. Это уже больше, чем Яремчук забил в составе Валенсии (4).
Упомянем все иностранные клубы, за которые украинец отмечался забитыми мячами.
Голы Романа Яремчука за иностранные клубы во всех турнирах (99)
- 61 – Гент
- 14 – Олимпиакос
- 9 – Бенфика
- 6 – Брюгге
- 5 – Лион
- 4 – Валенсия
