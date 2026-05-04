Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук забил 99 голов за иностранные клубы
Другие новости
04 мая 2026, 11:03 |
485
1

Яремчук забил 99 голов за иностранные клубы

Вспомним все команды, в составе которых украинский нападающий отличался забитыми мячами

04 мая 2026, 11:03 |
485
1 Comments
Яремчук забил 99 голов за иностранные клубы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил 99-й гол за иностранные клубы во всех турнирах.

Случилось это в матче французской Лиги 1, в котором Лион победил Ренн.

Этот гол стал для нападающего уже пятым в составе лионцев во всех турнирах. Это уже больше, чем Яремчук забил в составе Валенсии (4).

Упомянем все иностранные клубы, за которые украинец отмечался забитыми мячами.

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы во всех турнирах (99)

  • 61 – Гент
  • 14 – Олимпиакос
  • 9 – Бенфика
  • 6 – Брюгге
  • 5 – Лион
  • 4 – Валенсия
По теме:
Эндрик подверг сомнению возвращение в Реал. Игроку хорошо в Лионе
Голеадор Яремчук. Названа оценка Романа за победный матч Лиона
Яремчук дал комментарий после гола за Лион. Украинец начал камбэк
статистика Роман Яремчук Лион Гент Олимпиакос Пирей Бенфика Брюгге Валенсия
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Футбол | 04 мая 2026, 08:00 16
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины

Специалист считает, что эпопею с назначением главного тренера сборной пора заканчивать

Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03 мая 2026, 19:58 246
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству

Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.05.2026, 07:35
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Футбол | 04.05.2026, 11:41
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Футбол | 04.05.2026, 08:47
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А мы их не видели
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 21
Футбол
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем