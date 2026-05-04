Яремчук забил 99 голов за иностранные клубы

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил 99-й гол за иностранные клубы во всех турнирах.

Случилось это в матче французской Лиги 1, в котором Лион победил Ренн.

Этот гол стал для нападающего уже пятым в составе лионцев во всех турнирах. Это уже больше, чем Яремчук забил в составе Валенсии (4).

Упомянем все иностранные клубы, за которые украинец отмечался забитыми мячами.

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы во всех турнирах (99)