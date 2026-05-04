ВИДЕО. В сети нашли «двойника» Эндрика – и это маленький мальчик
Забавный случай в интернете
В соцсетях вирусится забавное видео, которое уже собрало тысячи реакций и комментариев.
На кадрах – маленький мальчик, которому показывают фото бразильского футболиста «Реала» Эндрика (который сейчас выступает в «Лионе» в оренде) на телефоне. И тут начинается самое интересное: пользователи сразу заметили поразительное сходство между ребенком и звездой мадридцев.
Некоторые фанаты шутят, что мальчик выглядит «больше как Эндрик, чем сам Эндрик», а другие уже назвали его потенциальным будущим игроком «Реала».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Видео быстро разлетелось по Instagram и TikTok, собрав тысячи лайков. Комментарии – соответствующие: от восторга до шуток про «потерянного брата-близнеца».
Похоже, интернет снова сделал свое дело – и подарил фанатам еще одну вирусную историю из мира футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли 1:2
Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела