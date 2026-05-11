Решение принято. Реал выбрал нового тренера после поражения от Барселоны

Жозе Моуриньо близок к возвращению в «Реал». По информации испанских СМИ, мадридский клуб уже достиг договоренности с португальским специалистом о его назначении по окончании сезона.

Сообщается, что соглашение между сторонами уже согласовано, а официальное объявление ожидается после окончания сезона. Также отмечается, что «Реал» готов выплатить компенсацию «Бенфике» за досрочное расторжение контракта тренера.

Напомним, португалец уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат Испании.

Мадридский клуб тренирует Альваро Арбелоа, который после завершения сезона покинет свой пост.