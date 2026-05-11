  4. Решение принято. Реал выбрал нового тренера после поражения от Барселоны
11 мая 2026, 00:05
Решение принято. Реал выбрал нового тренера после поражения от Барселоны

Команду возглавит Жозе Моуринью

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо близок к возвращению в «Реал». По информации испанских СМИ, мадридский клуб уже достиг договоренности с португальским специалистом о его назначении по окончании сезона.

Сообщается, что соглашение между сторонами уже согласовано, а официальное объявление ожидается после окончания сезона. Также отмечается, что «Реал» готов выплатить компенсацию «Бенфике» за досрочное расторжение контракта тренера.

Напомним, португалец уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат Испании.

Мадридский клуб тренирует Альваро Арбелоа, который после завершения сезона покинет свой пост.

ФОТО. Наиграли на чемпионство? Статистика матча Барселона – Реал
Реал выступил с официальным заявлением после победы Барселоны в Ла Лиге
Определился чемпион Испании. Сколько теперь титулов у Барселоны и Реала?
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Futbol del Sr.Destrangis
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10 мая 2026, 01:32
Боксер может завоевать специальный пояс WBC

Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник
Футбол | 10 мая 2026, 22:40
Хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло

Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Футбол | 10.05.2026, 18:55
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
и толку брать сбитого 10 лет назад летчика ? 
Виженуть чи сам піде в середині сезону?
Популярные новости
09.05.2026, 14:35
09.05.2026, 21:40
09.05.2026, 08:55
10.05.2026, 08:40
09.05.2026, 07:25
10.05.2026, 01:59
10.05.2026, 13:42
10.05.2026, 06:44
