Моуриньо пойдет в Реал, если клуб выгонит 7 игроков. Известна судьба Лунина
Тренер хочет масштабной перестройки
Жозе Моуриньо может вернуться в «Реал», но при одном важном условии — масштабной перестройке состава.
По информации испанских СМИ, наставник готов возглавить команду только в том случае, если клуб согласится на серьезную чистку состава. Речь идет сразу о семи футболистах, которые могут покинуть «Сантьяго Бернабеу».
Среди главных кандидатов на уход – Давид Алаба и Дани Карвахаль. Оба имеют высокие зарплаты, часто травмируются и, по оценкам, уже не соответствуют требованиям клуба.
Также под вопросом будущее Дани Себальоса, Франа Гарсии и Эдуардо Камавинги. Первые двое не смогли закрепиться в основе, а к французу есть претензии относительно прогресса.
В списке возможных продаж также значится Браим Диас, которому вменяют нестабильность, а также молодой форвард Гонсало Гарсия, который может уступить место в составе из-за конкуренции.
В списке португальского тренера не значится Андрей Лунин, который должен остаться в клубе.
