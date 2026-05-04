Арда ТУРАН: «От мечты в ЛК Шахтер не отказывается. Можем войти в историю»
Тренер Шахтера доволен победой над Динамо
Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил победу над Динамо в УПЛ, а также высказался о матче полуфинала Лиги конференций с Кристал Пэлас.
«Дерби – самый большой матч, и я сказал об этом игрокам. Мы хотели показать характер. У нас – команда будущего, но мы должны были показать себя и играть в своем стиле. Хотим доминировать и атаковать и против Кристал Пэлас, и против Динамо. Киевляне сейчас в другой ситуации, но мы их должны уважать. У них большое имя. А я горжусь своими игроками».
«Мы пошли на дерби с большой ротацией, но у нас нет основы. У меня есть команда, где ценным является каждый. И мы уже скоро будем в Лондоне. То, что в этом сезоне делают эти дети, не имеет аналогов в истории. Те, кто не переживает это, не сможет понять».
«Лига конференций? Я от мечты никогда не отказываюсь. Буду играть в свой футбол. Если проиграем, то проиграем вместе, а если победим, то войдем в историю», – сказал Туран.
🧡 @ArdaTuran – про перемогу в українському класико 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 3, 2026
🎙 «У мене немає одного складу. Усі гравці для мене дуже цінні» 👊#Shakhtar #ДинамоШахтар
