  4. Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера

Олег Федорчук уверен, что подопечные Костюка должны были добивать соперника еще в первом тайме

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением после центральной игры 26-го тура Премьер-лиги, где донецкий «Шахтер» на выезде одолел киевское «Динамо» (2:1).

«Эта игра обнажила недостатки «Динамо» и, с другой стороны, продемонстрировала потенциал «Шахтера». Практически второй состав «горняков» – девять футболистов, которые до этого мало играли – вышли в старте и смогли навязать борьбу.

Это была очень показательная игра, которая продемонстрировала, куда именно двигаются и на каком уровне сейчас находятся два наших топовых клуба. Мне кажется, что стратегически тренерский штаб «Динамо» просчитался.

«Горнякам» было очень трудно входить в игру, что логично: много связей на поле нарушено, играть обновленным составом непросто, нужно время на адаптацию – минут 20-25 минимум.

Когда динамовцы забили этот мяч, мне как тренеру и бывшему игроку казалось, что «Динамо» должно максимально рискнуть, увеличить темп и добивать соперника.

Но киевляне разрешили «Шахтеру» отойти от шока. Специалисты знают: команда, котрая пропускает, минут десять находится в состоянии нокдауна. Это как падающий боксер – его нужно сразу добивать.

Однако здесь прошли условные два «боксерских» раунда, команда соперника сделала выводы и полностью доминировала следующие 30 минут. И только когда «Динамо» пошло ва-банк в конце игры, появились угрожающие моменты и угловые. Но было уже поздно».

«Шахтер» набрал 63 балла и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Динамо» осталось на четвертой позиции и упустило возможность приблизиться к своим главным конкурентам – «Полесью» и ЛНЗ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Олег Федорчук
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Супер гол в Пономаренка. Але по принципу - один відкинув суперника, потім автор гола -іншого та й запустив мяч у ворота. Ще щось в Динамо було реальне.
