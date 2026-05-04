Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сейчас самая большая проблема Динамо»
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 09:11 | Обновлено 04 мая 2026, 09:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сейчас самая большая проблема Динамо»

Именитый украинский тренер уверен, что киевскому клубу необходимо что-то делать с обороной

04 мая 2026, 09:11 | Обновлено 04 мая 2026, 09:13
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал киевскому «Динамо» решить проблему с обороной после матча 26-го тура Премьер-лиги, в котором «бело-синие» уступили донецкому «Шахтеру»:

– Теперь «Шахтер» – чемпион, а «Динамо» осталось без медалей?

– По сути, так и выходит. Однако для динамовцев сейчас главная цель – победа в Кубке Украины. Это хоть как-нибудь скрасит неудачный сезон для команды. Попадание в Лигу Европы – это то, что нужно в сложившейся ситуации.

– Через несколько месяцев стартует новый чемпионат. В чем нужно добавить «Динамо», чтобы сражаться за золото?

– В «Шахтере» игру определяют бразильцы. Они лучше, как я уже говорил, обращаются с мячом. Серьезные трансферы, как «горняки», Динамо сделать не сможет.

Однако игру в обороне нужно улучшать. Это сейчас самая большая проблема у киевлян. Так легко пропускать мячи... для меня это непонятно, – подытожил Маркевич.

«Шахтер» набрал 63 балла и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Динамо» занимает четвертое место – подопечные Игоря Костюка имеют в своем активе 47 пунктов.

а де "звернення до ДК"? 
по ходу то Маркевич просто прокоментував результат матчу
