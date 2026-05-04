  4. Впервые в истории две украинки входят в топ-15 мирового рейтинга WTA
04 мая 2026, 11:14
Впервые в истории две украинки входят в топ-15 мирового рейтинга WTA

Элина Свитолина располагается на 10-м месте, Марта Костюк – на 15-м

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В обновленном рейтинге WTA по итогам престижного тысячника в Мадриде в топ-15 мирового рейтинга входят сразу две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Впервые в истории в топ-15 находятся сразу две представительницы Украины. Марта, которая выиграла трофей в столице Испании, располагается на 15-м месте, а Элина замыкает первую десятку.

Костюк стала лишь второй украинкой после Свитолиной, которой удалось зайти в топ-15 лучших теннисисток планеты. Сейчас Марта занимает рекордную позицию. Лучшим результатом Элины является третья строчка.

В топ-100 рейтинга WTA входят семь украинских теннисисток. Помимо Свитолиной и Костюк, в первой сотне находятся Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Следующие две недели украинки проведут на турнире WTА 1000 в Риме. Свитолина, Костюк, Ястремская, Стародубцева и Олейникова стартуют в основной сетке, а Калинина и Снигур начнут выступления с квалификации.

Топ-20 мирового рейтинга WTA

Даниил Агарков
