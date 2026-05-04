Буковина может обратиться в УАФ после выхода в Премьер-лигу

Финансовый директор «Буковины» Игорь Наболотный рассказал о том, как проходит подготовка команды, которая завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу.

По словам функционера, черновицкий клуб может обратиться в УАФ с просьбой перенести первые матчи сезона 2026/27, чтобы успеть подготовить домашнюю арену к поединкам элитного дивизиона:

«У футболистов сезон доходит до конца, а у нас, как администрации, сезон начинается. Продолжается подготовка уже к матчам в УПЛ. Многое будем менять в структуре клуба, подходе, потому что ПФЛ и УПЛ – это разные уровни. Необходимо подтягиваться к новым вызовам.

Самая острая проблема – это освещение. Работы ведутся, постоянно возникают определенные нюансы и трудности, которые мы стараемся оперативно решать. Этим вопросом занимается городской совет, он тоже нам помогает.

Согласно договоренностям, поле – это финансовые расходы клуба. Здесь легче и быстрее работать на средства инвестора. Уже произведены определенные оплаты, заказаны необходимые материалы. Забетонировали площадку, которая находится у бассейна (для завоза стройматериалов – прим).

Будем стараться, чтобы минимально повредить беговые дорожки и после работ смотреть, в каком состоянии они – сможем мы их восстановить самостоятельно или придется капитальный ремонт.

На мой взгляд, они уже давно себя отжили и стадион заслуживает на новые – современные и качественные. Будем делать все для того, чтобы успеть. Если будут форс-мажоры – обратимся в УАФ с просьбой пойти навстречу, поменять домашние матчи на выездные.

Видим изменения поэтапно, а люди, не посещавшие стадион пять лет, фактически его не узнают. Впереди много работы. После завершения работ стадион будет не только украшением города, но и всей западной Украины», – сообщил Наболотный.

