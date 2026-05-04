04 мая 2026, 10:07 | Обновлено 04 мая 2026, 10:10
Буковина может обратиться в УАФ после выхода в Премьер-лигу

Финансовый директор Игорь Наболотный – о подготовке к новому сезону и реконструкции стадиона

Финансовый директор «Буковины» Игорь Наболотный рассказал о том, как проходит подготовка команды, которая завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу.

По словам функционера, черновицкий клуб может обратиться в УАФ с просьбой перенести первые матчи сезона 2026/27, чтобы успеть подготовить домашнюю арену к поединкам элитного дивизиона:

«У футболистов сезон доходит до конца, а у нас, как администрации, сезон начинается. Продолжается подготовка уже к матчам в УПЛ. Многое будем менять в структуре клуба, подходе, потому что ПФЛ и УПЛ – это разные уровни. Необходимо подтягиваться к новым вызовам.

Самая острая проблема – это освещение. Работы ведутся, постоянно возникают определенные нюансы и трудности, которые мы стараемся оперативно решать. Этим вопросом занимается городской совет, он тоже нам помогает.

Согласно договоренностям, поле – это финансовые расходы клуба. Здесь легче и быстрее работать на средства инвестора. Уже произведены определенные оплаты, заказаны необходимые материалы. Забетонировали площадку, которая находится у бассейна (для завоза стройматериалов – прим).

Будем стараться, чтобы минимально повредить беговые дорожки и после работ смотреть, в каком состоянии они – сможем мы их восстановить самостоятельно или придется капитальный ремонт.

На мой взгляд, они уже давно себя отжили и стадион заслуживает на новые – современные и качественные. Будем делать все для того, чтобы успеть. Если будут форс-мажоры – обратимся в УАФ с просьбой пойти навстречу, поменять домашние матчи на выездные.

Видим изменения поэтапно, а люди, не посещавшие стадион пять лет, фактически его не узнают. Впереди много работы. После завершения работ стадион будет не только украшением города, но и всей западной Украины», – сообщил Наболотный.

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 26 23 3 0 58 - 18 09.05.26 15:00 Буковина - Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег 72
2 Черноморец 26 17 6 3 38 - 17 09.05.26 12:00 Чернигов - Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец 57
3 Левый берег 25 15 5 5 39 - 19 08.05.26 15:00 Левый берег - ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег 50
4 Агробизнес 26 14 4 8 33 - 26 10.05.26 15:00 Пробой - Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес 46
5 Ингулец 26 11 8 7 36 - 26 10.05.26 15:00 Виктория - Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец 41
6 ЮКСА 26 9 6 11 26 - 30 08.05.26 15:00 Левый берег - ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес 33
7 Прикарпатье 26 8 8 10 29 - 31 10.05.26 15:00 Прикарпатье - Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье 32
8 Виктория 25 9 5 11 32 - 32 03.05.26 11:00 Металлург Зп - Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь 32
9 Нива Тернополь 26 7 9 10 21 - 26 09.05.26 15:00 Нива Тернополь - Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье 30
10 Чернигов 25 8 5 12 26 - 29 09.05.26 12:00 Чернигов - Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов 29
11 Пробой 26 8 5 13 27 - 34 10.05.26 15:00 Пробой - Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой 29
12 Феникс-Мариуполь 26 7 7 12 26 - 32 09.05.26 15:00 Нива Тернополь - Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп 28
13 Ворскла 25 7 6 12 20 - 26 09.05.26 15:00 Буковина - Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой 27
14 Металлист 25 7 6 12 23 - 32 09.05.26 15:00 Металлист - Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов 27
15 Подолье 26 4 7 15 18 - 39 09.05.26 15:00 Металлист - Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория 19
16 Металлург Зп 25 3 6 16 15 - 50 03.05.26 11:00 Металлург Зп - Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец 15
