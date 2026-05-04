Буковина может обратиться в УАФ после выхода в Премьер-лигу
Финансовый директор Игорь Наболотный – о подготовке к новому сезону и реконструкции стадиона
Финансовый директор «Буковины» Игорь Наболотный рассказал о том, как проходит подготовка команды, которая завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу.
По словам функционера, черновицкий клуб может обратиться в УАФ с просьбой перенести первые матчи сезона 2026/27, чтобы успеть подготовить домашнюю арену к поединкам элитного дивизиона:
«У футболистов сезон доходит до конца, а у нас, как администрации, сезон начинается. Продолжается подготовка уже к матчам в УПЛ. Многое будем менять в структуре клуба, подходе, потому что ПФЛ и УПЛ – это разные уровни. Необходимо подтягиваться к новым вызовам.
Самая острая проблема – это освещение. Работы ведутся, постоянно возникают определенные нюансы и трудности, которые мы стараемся оперативно решать. Этим вопросом занимается городской совет, он тоже нам помогает.
Согласно договоренностям, поле – это финансовые расходы клуба. Здесь легче и быстрее работать на средства инвестора. Уже произведены определенные оплаты, заказаны необходимые материалы. Забетонировали площадку, которая находится у бассейна (для завоза стройматериалов – прим).
Будем стараться, чтобы минимально повредить беговые дорожки и после работ смотреть, в каком состоянии они – сможем мы их восстановить самостоятельно или придется капитальный ремонт.
На мой взгляд, они уже давно себя отжили и стадион заслуживает на новые – современные и качественные. Будем делать все для того, чтобы успеть. Если будут форс-мажоры – обратимся в УАФ с просьбой пойти навстречу, поменять домашние матчи на выездные.
Видим изменения поэтапно, а люди, не посещавшие стадион пять лет, фактически его не узнают. Впереди много работы. После завершения работ стадион будет не только украшением города, но и всей западной Украины», – сообщил Наболотный.
Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|26
|23
|3
|0
|58 - 18
|09.05.26 15:00 Буковина - Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег
|72
|2
|Черноморец
|26
|17
|6
|3
|38 - 17
|09.05.26 12:00 Чернигов - Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец
|57
|3
|Левый берег
|25
|15
|5
|5
|39 - 19
|08.05.26 15:00 Левый берег - ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег
|50
|4
|Агробизнес
|26
|14
|4
|8
|33 - 26
|10.05.26 15:00 Пробой - Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес
|46
|5
|Ингулец
|26
|11
|8
|7
|36 - 26
|10.05.26 15:00 Виктория - Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец
|41
|6
|ЮКСА
|26
|9
|6
|11
|26 - 30
|08.05.26 15:00 Левый берег - ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес
|33
|7
|Прикарпатье
|26
|8
|8
|10
|29 - 31
|10.05.26 15:00 Прикарпатье - Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье
|32
|8
|Виктория
|25
|9
|5
|11
|32 - 32
|03.05.26 11:00 Металлург Зп - Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь
|32
|9
|Нива Тернополь
|26
|7
|9
|10
|21 - 26
|09.05.26 15:00 Нива Тернополь - Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье
|30
|10
|Чернигов
|25
|8
|5
|12
|26 - 29
|09.05.26 12:00 Чернигов - Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов
|29
|11
|Пробой
|26
|8
|5
|13
|27 - 34
|10.05.26 15:00 Пробой - Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой
|29
|12
|Феникс-Мариуполь
|26
|7
|7
|12
|26 - 32
|09.05.26 15:00 Нива Тернополь - Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп
|28
|13
|Ворскла
|25
|7
|6
|12
|20 - 26
|09.05.26 15:00 Буковина - Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой
|27
|14
|Металлист
|25
|7
|6
|12
|23 - 32
|09.05.26 15:00 Металлист - Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов
|27
|15
|Подолье
|26
|4
|7
|15
|18 - 39
|09.05.26 15:00 Металлист - Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория
|19
|16
|Металлург Зп
|25
|3
|6
|16
|15 - 50
|03.05.26 11:00 Металлург Зп - Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец
|15
