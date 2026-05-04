Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ и Сергей Ребров провели переговоры о работе в сборной Украины
04 мая 2026, 13:11 | Обновлено 04 мая 2026, 13:50
УАФ и Сергей Ребров провели переговоры о работе в сборной Украины

Известный специалист получил предложение о продлении сотрудничества, но отказался от этой идеи

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола (УАФ) провела переговоры с Сергеем Ребровым, который покинул должность главного тренера сборной Украины после неудач в плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

Несмотря на поражение «сине-желтых» от Швеции (1:3), УАФ планировала оставить 51-летнего специалиста и обратилась к наставнику национальной команды из-за дальнейшего сотрудничества:

«С Ребровым разговаривали о продлении контракта. Вопрос в том, что сам Сергей Станиславович вежливо отказался – уклонился от такой перспективы и подчеркнул, что он такой вариант не рассматривает. На этом разговор был окончен», – сообщил источник.

Ребров возглавлял сине-желтую команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

Сергей Станиславович продолжит быть частью команды Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.

