УАФ и Сергей Ребров провели переговоры о работе в сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) провела переговоры с Сергеем Ребровым, который покинул должность главного тренера сборной Украины после неудач в плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

Несмотря на поражение «сине-желтых» от Швеции (1:3), УАФ планировала оставить 51-летнего специалиста и обратилась к наставнику национальной команды из-за дальнейшего сотрудничества:

«С Ребровым разговаривали о продлении контракта. Вопрос в том, что сам Сергей Станиславович вежливо отказался – уклонился от такой перспективы и подчеркнул, что он такой вариант не рассматривает. На этом разговор был окончен», – сообщил источник.

Ребров возглавлял сине-желтую команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

Сергей Станиславович продолжит быть частью команды Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.