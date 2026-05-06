  4. Сборную Украины мог возглавить тренер, опозоривший сине-желтых на Евро
06 мая 2026, 08:02 |
Среди кандидатов числился Йорданеску

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Итальянский тренер Андре Мальдера может быть назначен на должность наставника сборной Украины.

Именно итальянского специалиста выбрали в УАФ во главе с Андреем Шевченко, хотя рассматривали и других иностранных специалистов. В списке кандидатов на замену Реброва были французский тренер Эрве Ренар и Эдвард Йорденеску, который на Евро-2024 во главе сборной Румынии унизил Украину (3:0).

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

