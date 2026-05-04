  4. Карпаты могут остаться без двух легионеров и футболиста украинской сборной
04 мая 2026, 11:27 | Обновлено 04 мая 2026, 11:29


Карпаты могут остаться без двух легионеров и футболиста украинской сборной

Из-за нехватки игрового времени уйти намерены вингеры Илья Квасница, Пауло Витор и Стенио

ФК Карпаты Львов. Илья Квасница

Львовские «Карпаты» могут остаться без двух легионеров и вингера сборной Украины U-21 во время летнего трансферного окна – из команды планируют уйти Илья Квасница, Стенио и Пауло Витор:

«Квасница из-за нехватки игрового времени планирует найти новую команду и уже имеет определенные варианты для продолжения карьеры. Состав львовян могут покинуть еще два вингера – речь о бразильцах.

Паулу Витор, выступавший за «Карпаты» на правах аренды, в ближайшее время ее завершит. Воспользоваться доверием руководства он не смог. Также команду может покинуть Стенио.

Он зимой вернулся в «Карпаты» из аренды, рассчитывая конкурировать за место в составе, но в последнее время потерял доверие тренера и перестал получать желаемое игровое время», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне 23-летний Квасница провел 12 матчей за «львов», в которых отдал три ассиста. В активе Стенио – пять матчей в Премьер-лиге, Витор сыграл 26 поединков (два гола и один ассист).

Николай Тытюк Источник: Inside UPL
