Шахтер решил подписать контракт с нападающим, который наказал Динамо
Донецкий клуб намерен продлить соглашение с Траоре
Донецкий клуб «Шахтер» принял решение продлить контракт с двумя легионерами.
Как отмечает журналист Игорь Бурбас, донецкий клуб готов продлить сотрудничество с нападающим Лассиной Траоре, который недавно забил победный гол в ворота «Динамо».
Кроме того, украинский клуб настроен продлить сотрудничество с бразильским центральным защитником Марлоном Сантосом.
В этом сезоне УПЛ в активе Траоре 11 матчей, пять голов и две голевые передачи. У Марлона 12 матчей и одна голевая передача.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.
