Шахтер решил подписать контракт с нападающим, который наказал Динамо

Донецкий клуб «Шахтер» принял решение продлить контракт с двумя легионерами.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, донецкий клуб готов продлить сотрудничество с нападающим Лассиной Траоре, который недавно забил победный гол в ворота «Динамо».

Кроме того, украинский клуб настроен продлить сотрудничество с бразильским центральным защитником Марлоном Сантосом.

В этом сезоне УПЛ в активе Траоре 11 матчей, пять голов и две голевые передачи. У Марлона 12 матчей и одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.