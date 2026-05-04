Эндрик подверг сомнению возвращение в Реал. Игроку хорошо в Лионе

Бразильский талант Эндрик поделился своими впечатлениями от выступлений за «Лион» после победы над «Ренном» в 32-м туре французской Лиги 1 (4:2).

Форвард, который выступает на правах аренды, неоднозначно высказался относительно возможного возвращения в «Реал» – он заявил, что готов сделать любой шаг, как подскажет ему Бог.

«Сегодня все было отлично, я очень этому рад. Я очень счастлив здесь: хорошая команда, хороший тренерский штаб, хорошие партнеры. Мне здесь очень хорошо, я не знаю, что будет дальше. Я всегда с Богом. Что Бог мне скажет – то я и сделаю. Если мне нужно остаться в Лионе или поехать в Мадрид – я сделаю то, что скажет Бог. Я буду ждать, что Бог мне скажет. Но я очень счастлив.

Как я всегда говорю: если мне суждено остаться здесь, вернуться в «Реал» или уйти куда-то еще – я сделаю то, что скажет Бог. Я благодарю Бога за то, что оказался здесь. Я очень счастлив быть здесь. Но я сделаю то, что скажет Бог, а также то, что скажет мне моя жена.

Я хочу воздать славу Богу за то, что происходит со мной здесь, в Лионе. Меня очень хорошо приняли тренерский штаб, наставник Паулу Фонсека и все мои партнеры по команде. Я переживаю очень хорошие моменты, не жалею ни об одном своем решении. Я счастлив, что сделал этот выбор. Если я поеду на чемпионат мира, поблагодарю всех людей, которые были рядом со мной», – заявил Эндрик.

Бразилец зимой 2026 года присоединился к «ткачам» и сыграл с тех пор 19 матчей: восемь голов, семь ассистов. Аренда игрока завершится в конце сезона, после чего Эндрик определится со своим будущим.