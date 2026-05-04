Стало известно, сколько людей посетило матч между Динамо и Шахтером

В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Поединок состоялся в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча официальный сайт Украинской Премьер-лиги сообщил, что «Классическое» посетили 7900 болельщиков.

В результате поражения киевский клуб утратил шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

Турнирная таблица