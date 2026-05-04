Чемпионат Турции: 5 голов от восьми команд

Відбулися 4 матчі чемпіонату Туреччини

В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Турции.

В Суперлиге в этот день было сыграно 4 матча.

За 4 игры 8 команд сумели забить лишь 5 голов.

Суперлига 2025/26. 32-й тур, 2 мая

Антальяспор – Аланьяспор – 0:0

Кайсериспор – Эюпсор – 1:1
Голы: Тучи, 60 – Кларо, 4

Карагюмрюк – Генчлербирлиги – 1:0
Гол: Чукур, 17

Касымпаша – Коджаэлиспор – 1:1
Голы: Бенедичак, 2 – Аджей, 23

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 32 23 5 4 73 - 27 09.05.26 20:00 Галатасарай - Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай 74
2 Фенербахче 32 20 10 2 71 - 34 09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ 70
3 Трабзонспор 32 19 9 4 59 - 35 09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай 66
4 Бешикташ 32 17 8 7 56 - 36 09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ 59
5 Гёзтепе 32 13 13 6 40 - 28 09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай 52
6 Истанбул Башакшехир 32 14 9 9 53 - 34 09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир 51
7 Самсунспор 32 12 12 8 43 - 42 09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор 48
8 Ризеспор 32 10 10 12 44 - 46 09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор 40
9 Коньяспор 32 10 10 12 42 - 45 09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор 40
10 Коджаелиспор 32 9 10 13 26 - 36 09.05.26 20:00 Коджаелиспор - Карагюмрюк03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир 37
11 Газиантеп 32 9 10 13 41 - 54 09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор 37
12 Аланьяспор 32 6 16 10 37 - 38 09.05.26 20:00 Аланьяспор - Кайсериспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор 34
13 Касымпаша 32 7 11 14 30 - 46 09.05.26 20:00 Генчлербирлиги - Касымпаша03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор 32
14 Антальяспор 32 7 8 17 30 - 51 09.05.26 20:00 Галатасарай - Антальяспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор 29
15 Эюпспор 32 7 8 17 26 - 45 09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор 29
16 Генчлербирлиги 32 7 7 18 30 - 45 09.05.26 20:00 Генчлербирлиги - Касымпаша03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе 28
17 Кайсериспор 32 5 12 15 24 - 58 09.05.26 20:00 Аланьяспор - Кайсериспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор 27
18 Карагюмрюк 32 6 6 20 28 - 53 09.05.26 20:00 Коджаелиспор - Карагюмрюк03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор 24
Полная таблица

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Агьей (Коджаелиспор), асcист Сердар Дурсун.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Бенедычак (Касымпаша), асcист Мортада Бен-Уаннес.
