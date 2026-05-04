03.05.2026 20:00 – FT 1 : 1
Турция04 мая 2026, 02:01 |
16
0
Чемпионат Турции: 5 голов от восьми команд
Відбулися 4 матчі чемпіонату Туреччини
04 мая 2026, 02:01 |
16
0
В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Турции.
В Суперлиге в этот день было сыграно 4 матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За 4 игры 8 команд сумели забить лишь 5 голов.
Суперлига 2025/26. 32-й тур, 2 мая
Антальяспор – Аланьяспор – 0:0
Кайсериспор – Эюпсор – 1:1
Голы: Тучи, 60 – Кларо, 4
Карагюмрюк – Генчлербирлиги – 1:0
Гол: Чукур, 17
Касымпаша – Коджаэлиспор – 1:1
Голы: Бенедичак, 2 – Аджей, 23
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|32
|23
|5
|4
|73 - 27
|09.05.26 20:00 Галатасарай - Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай
|74
|2
|Фенербахче
|32
|20
|10
|2
|71 - 34
|09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ
|70
|3
|Трабзонспор
|32
|19
|9
|4
|59 - 35
|09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай
|66
|4
|Бешикташ
|32
|17
|8
|7
|56 - 36
|09.05.26 20:00 Бешикташ - Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ
|59
|5
|Гёзтепе
|32
|13
|13
|6
|40 - 28
|09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай
|52
|6
|Истанбул Башакшехир
|32
|14
|9
|9
|53 - 34
|09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир
|51
|7
|Самсунспор
|32
|12
|12
|8
|43 - 42
|09.05.26 20:00 Истанбул Башакшехир - Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор
|48
|8
|Ризеспор
|32
|10
|10
|12
|44 - 46
|09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор
|40
|9
|Коньяспор
|32
|10
|10
|12
|42 - 45
|09.05.26 20:00 Коньяспор - Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор
|40
|10
|Коджаелиспор
|32
|9
|10
|13
|26 - 36
|09.05.26 20:00 Коджаелиспор - Карагюмрюк03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир
|37
|11
|Газиантеп
|32
|9
|10
|13
|41 - 54
|09.05.26 20:00 Гёзтепе - Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор
|37
|12
|Аланьяспор
|32
|6
|16
|10
|37 - 38
|09.05.26 20:00 Аланьяспор - Кайсериспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор
|34
|13
|Касымпаша
|32
|7
|11
|14
|30 - 46
|09.05.26 20:00 Генчлербирлиги - Касымпаша03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор
|32
|14
|Антальяспор
|32
|7
|8
|17
|30 - 51
|09.05.26 20:00 Галатасарай - Антальяспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор
|29
|15
|Эюпспор
|32
|7
|8
|17
|26 - 45
|09.05.26 20:00 Эюпспор - Ризеспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор
|29
|16
|Генчлербирлиги
|32
|7
|7
|18
|30 - 45
|09.05.26 20:00 Генчлербирлиги - Касымпаша03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе
|28
|17
|Кайсериспор
|32
|5
|12
|15
|24 - 58
|09.05.26 20:00 Аланьяспор - Кайсериспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор
|27
|18
|Карагюмрюк
|32
|6
|6
|20
|28 - 53
|09.05.26 20:00 Коджаелиспор - Карагюмрюк03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор
|24
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Агьей (Коджаелиспор), асcист Сердар Дурсун.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Бенедычак (Касымпаша), асcист Мортада Бен-Уаннес.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 мая 2026, 07:22 3
Функционер хочет зрелищных боёв
Футбол | 03 мая 2026, 09:27 6
Арда положительно отозвался об Алиссоне для «Галатасарая»
Футбол | 04.05.2026, 01:08
Футбол | 03.05.2026, 22:31
Футбол | 03.05.2026, 06:47
Комментарии 0
Популярные новости
02.05.2026, 08:08 67
02.05.2026, 19:52 13
02.05.2026, 06:02
02.05.2026, 12:40 4
02.05.2026, 06:10 18
02.05.2026, 10:30 12
02.05.2026, 16:37 4
02.05.2026, 19:31 143