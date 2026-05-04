Чемпионат Португалии: 2 красных в одном матче, 3 гола в день
В Лиге Португалии было сыграно 3 поединка
В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Португалии.
Каза Пия дома с двумя удалениями проиграла Тонделе, Брага и Эшторил обменялись голами, а Риу Аве и Жилу Висенте сыграли в нулевую ничью.
Лига Португалии 2025/26. 32-й тур, 3 мая
Каза Пия – Тондела – 0:1
Гол: Бебето, 68 (пен.)
Удаления: Кассиано, 55 (Каса Пия), Ливолан, 90+11 (Каса Пия)
Брага – Эшторил – 1:1
Голы: Доржелес, 23 – Беграуи, 79
Риу Аве – Жил Висенте – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|32
|27
|4
|1
|64 - 15
|10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау
|85
|2
|Бенфика
|32
|22
|10
|0
|69 - 22
|10.05.26 20:00 Бенфика - Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|22
|7
|2
|77 - 22
|04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара
|73
|4
|Брага
|32
|16
|9
|7
|60 - 32
|10.05.26 20:00 Бенфика - Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока
|57
|5
|Фамаликау
|32
|14
|10
|8
|41 - 29
|10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау
|52
|6
|Жил Висенте
|32
|13
|11
|8
|46 - 32
|10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС
|50
|7
|Морейренсе
|32
|12
|6
|14
|37 - 47
|10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага
|42
|8
|Витория Гимараеш
|31
|12
|6
|13
|38 - 43
|04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш
|42
|9
|Эшторил
|32
|10
|8
|14
|52 - 53
|10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил
|38
|10
|Алверка
|32
|10
|8
|14
|34 - 50
|10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка
|38
|11
|Арока
|32
|10
|6
|16
|41 - 62
|10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил
|36
|12
|Риу Аве
|32
|8
|11
|13
|33 - 52
|10.05.26 20:00 Риу Аве - Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка
|35
|13
|Санта Клара
|32
|8
|9
|15
|30 - 40
|10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара
|33
|14
|Насьонал
|32
|8
|7
|17
|35 - 43
|10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора
|31
|15
|Эштрела Амадора
|32
|6
|10
|16
|36 - 54
|10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора
|28
|16
|Каза Пия
|32
|5
|11
|16
|29 - 56
|10.05.26 20:00 Витория Гимараеш - Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия
|26
|17
|Тондела
|32
|5
|10
|17
|24 - 52
|10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте
|25
|18
|АВС
|32
|2
|11
|19
|24 - 66
|10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС
|17
