04 мая 2026, 01:37 |
Чемпионат Португалии: 2 красных в одном матче, 3 гола в день

В Лиге Португалии было сыграно 3 поединка

В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Португалии.

В Лиге Португалии в этот день было сыграно 3 матча.

Каза Пия дома с двумя удалениями проиграла Тонделе, Брага и Эшторил обменялись голами, а Риу Аве и Жилу Висенте сыграли в нулевую ничью.

Лига Португалии 2025/26. 32-й тур, 3 мая

Каза Пия – Тондела – 0:1
Гол: Бебето, 68 (пен.)
Удаления: Кассиано, 55 (Каса Пия), Ливолан, 90+11 (Каса Пия)

Брага – Эшторил – 1:1
Голы: Доржелес, 23 – Беграуи, 79

Риу Аве – Жил Висенте – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 32 27 4 1 64 - 15 10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 85
2 Бенфика 32 22 10 0 69 - 22 10.05.26 20:00 Бенфика - Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика 76
3 Спортинг Лиссабон 31 22 7 2 77 - 22 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 73
4 Брага 32 16 9 7 60 - 32 10.05.26 20:00 Бенфика - Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока 57
5 Фамаликау 32 14 10 8 41 - 29 10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 52
6 Жил Висенте 32 13 11 8 46 - 32 10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС 50
7 Морейренсе 32 12 6 14 37 - 47 10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 42
8 Витория Гимараеш 31 12 6 13 38 - 43 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш 42
9 Эшторил 32 10 8 14 52 - 53 10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил 38
10 Алверка 32 10 8 14 34 - 50 10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка 38
11 Арока 32 10 6 16 41 - 62 10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил 36
12 Риу Аве 32 8 11 13 33 - 52 10.05.26 20:00 Риу Аве - Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка 35
13 Санта Клара 32 8 9 15 30 - 40 10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 33
14 Насьонал 32 8 7 17 35 - 43 10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 31
15 Эштрела Амадора 32 6 10 16 36 - 54 10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 28
16 Каза Пия 32 5 11 16 29 - 56 10.05.26 20:00 Витория Гимараеш - Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия 26
17 Тондела 32 5 10 17 24 - 52 10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте 25
18 АВС 32 2 11 19 24 - 66 10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС 17
События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Беграуи (Эшторил), асcист Рикард Санчес.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Доржелес (Брага), асcист Родриго Саласар.
