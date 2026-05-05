Во Франции впечатлены игрой украинца и футболиста Реала
Яремчук и Эндрик демонстрируют выдающуюся игру за «Лион»
3 мая «Лион» и «Ренн» сыграли матч с шестью голами в 32-м туре Лиги 1 — «львы» победили со счётом 4:2.
По голу в матче забили игроки «Олимпиакоса» и «Реала» Роман Яремчук и Эндрик, которые на правах аренды доигрывают сезон за «Лион».
Пресс-служба Лиги 1 осталась впечатлена игрой дуэта и поделилась этим в социальных сетях.
«🇧🇷 Эндрик & Яремчук 🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Лиги 1.
Ранее сообщалось, что французский «Лион» готов к полноценному выкупу контракта нападающего Романа Яремчука у «Олимпиакоса».
🇧🇷 Endrick & Yaremchuk 🇺🇦 pic.twitter.com/GYTyU0OxLB— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 3, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» вышел на связь с коучем «Буковины» Сергеем Шищенко
Тиаре не сыграл ни одного матча во второй половине сезона