Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 мая 2026, 07:02
Во Франции впечатлены игрой украинца и футболиста Реала

Яремчук и Эндрик демонстрируют выдающуюся игру за «Лион»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

3 мая «Лион» и «Ренн» сыграли матч с шестью голами в 32-м туре Лиги 1 — «львы» победили со счётом 4:2.

По голу в матче забили игроки «Олимпиакоса» и «Реала» Роман Яремчук и Эндрик, которые на правах аренды доигрывают сезон за «Лион».

Пресс-служба Лиги 1 осталась впечатлена игрой дуэта и поделилась этим в социальных сетях.

«🇧🇷 Эндрик & Яремчук 🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Лиги 1.

Ранее сообщалось, что французский «Лион» готов к полноценному выкупу контракта нападающего Романа Яремчука у «Олимпиакоса».

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Роман Яремчук Лион Ренн Эндрик
Дмитрий Олийченко
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Наприкінці сезону вони залишать Ліон , а в наступному сезоні на якому місці в чемпіонаті буде Ліон
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
