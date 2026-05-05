Во Франции впечатлены игрой украинца и футболиста Реала

3 мая «Лион» и «Ренн» сыграли матч с шестью голами в 32-м туре Лиги 1 — «львы» победили со счётом 4:2.

По голу в матче забили игроки «Олимпиакоса» и «Реала» Роман Яремчук и Эндрик, которые на правах аренды доигрывают сезон за «Лион».

Пресс-служба Лиги 1 осталась впечатлена игрой дуэта и поделилась этим в социальных сетях.

«🇧🇷 Эндрик & Яремчук 🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Лиги 1.

Ранее сообщалось, что французский «Лион» готов к полноценному выкупу контракта нападающего Романа Яремчука у «Олимпиакоса».