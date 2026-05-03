Барселона в 45 минутах от трофея. Лунин спас: первый тайм Эспаньола и Реала
По итогам первой половины счет в матче между попугаями и сливочными 0:0
Мадридский Реал не сумел забить в ворота Эспаньола по итогам первого тайма матча 34-го тура Ла Лиги 2025/26.
Счет в поединке 0:0. Встреча проходит на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны.
Если Реал так и не заберет три очка с Каталонии, то Барселона станет досрочным победителем чемпионата Испании этого сезона.
В LIVE-таблице Ла Лиги у Реала 75 очков, а у Барселоны – 88. До окончания чемпионата, без учета этой игры Реала, осталось четыре тура.
В конце тайма у Эспаньола был момент – Леандро Кабрера опасно пробил головой после навеса с углового, но украинский голкипер Реала Андрей Лунин оформил сэйв.
