Тарас МИХАВКО: «После драки кулаками уже не машут»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Негативные эмоции, к сожалению, ведь мы проиграли. Не реализовали свои моменты и пропустили после двух ударов соперника.

– У «Динамо» было несколько хороших моментов: не забил Яцик, ваш удар отбил Ризник, также был отменен гол Герреро и его же опасный удар мимо ворот. Не показалось ли вам, что счет не соответствует ходу игры?

– Возможно, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Нет смысла много говорить об этом, ведь соперник свои мячи забил. Если не ошибаюсь, у них было два удара по нашим воротам, и оба стали результативными. Это футбол, и уже ничего не изменишь. Надо готовиться дальше, ведь впереди очень важные матчи.

– «Динамо» забило достаточно быстро. Придало ли это команде психологическую уверенность?

– Конечно, приятно забивать первыми. Это дало определенный импульс. После этого игра стала более ровной — не было слишком агрессивного атакующего футбола ни от нас, ни от соперника.

Во втором тайме, когда мы пропустили дважды, игра стала более открытой. Мы понимали, что нужно забивать и как минимум сравнять счет. Имели отличные моменты, но не реализовали. Поэтому и получился такой результат.

– Перед матчем много говорили о том, что «Шахтер» вышел не основным составом и что результат для них не будет принципиальным. А получилось наоборот?

– Я не разделяю такую точку зрения. У них очень сильные игроки. Не знаю, какой у них основной состав. Все футболисты высокого уровня, стоят больших денег и хорошо себя проявляют. Поэтому я бы не сказал, что против нас играл какой-то второй состав. На мой взгляд, у них в целом очень качественный подбор футболистов.

Понимаю, что из-за еврокубков им приходится проводить ротацию, ведь играют по два матча в неделю. Возможно, эта ротация даже пошла им на пользу. У них достаточно хороших исполнителей, которые могут качественно заменять друг друга.