«Именно он». Михайленко оценил безумный гол Пономаренко

Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 00:31 | Обновлено 04 мая 2026, 01:09
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Обидно проигрывать в таком важном матче, ведь на протяжении игры у нас было достаточно моментов, чтобы одержать победу или, по крайней мере, сыграть вничью.

– В первом тайме контроль над игрой был на стороне «Динамо». Удивлялись тому, что соперник легко отдал инициативу?

– Тренерский штаб выбрал правильную тактику, поэтому мы ждали своих моментов. У нас были хорошие контратаки и позиционные атаки. К сожалению, не удалось реализовать больше моментов.

– Матвей Пономаренко стал автором сумасшедшего гола в первом тайме. Могли представить, что он осмелится на удар из центра поля?

– Увидеть такой удар от него неудивительно. Он может так пробить. Если бы меня спросили, кто может нанести такой удар, то я без сомнения сказал бы, что это именно Матвей.

– Вы только недавно восстановились после травмы. Сегодня было непросто физически?

– Да, поскольку тренировался с командой всего один день, и нужно было сразу играть. Тяжело, но такие моменты бывают.

– «Динамо» в первой половине встречи выигрывало большинство подборов, но после перерыва ситуация изменилась. Быстро пропущенный гол повлиял на концентрацию?

– Не соглашусь. Это футбол, так бывает. Команды могут обмениваться преимуществом и инициативой на поле в течение матча. А результат может решить один-единственный момент.

– Теперь команда полностью сосредоточена на финале Кубка Украины?

– Мы настроены на дальнейшую борьбу и в Премьер-лиге. Оставшиеся матчи чемпионата должны сыграть достойно, настраиваясь на победы.

– Сегодня команда получила большую поддержку от болельщиков. В частности, самые ярые фанаты ярко встречали ваш автобус на въезде на стадион. Что можете сказать поклонникам?

– Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку сегодня. Они с нами до конца и поддерживают даже несмотря на неприятные результаты. А в заключение скажу: Слава ВСУ и Слава Украине!

