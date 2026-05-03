Металлист 1925 пропустил первый с 8 ноября 2025 года мяч на своем поле
Рекордная сухая домашняя серия харьковчан завершилась на 602-й минуте
Гол полузащитника «Полесья» Максима Брагару прервал рекордную домашнюю сухую серию «Металлиста 1925», которая составила 602 минуты. Последний раз харьковчане пропускали в родных стенах 8 ноября 2025 года – 1:3 с «Зарей».
В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей на своем поле имели только девять клубов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие домашние серии в истории УПЛ (клубные рекорды)
|
Мин.
|
Клуб
|
Началась
|
Закончилась
|
Вратари (минуты)
|
1058’
|
Шахтер
|
01.11.2008
|
09.08.2009
|
Андрей ПЯТОВ (878’),
Рустам ХУДЖАМОВ (180’)
|
1003’
|
Динамо
|
13.02.2021
|
06.11.2021
|
Георгий БУЩАН (823’),
Денис БОЙКО (180’)
|
840’
|
Днепр
|
25.08.1996
|
11.06.1997
|
Илья БЛИЗНЮК
|
828’
|
Карпаты
|
28.09.2024
|
19.04.2025
|
Яков КИНАРЕЙКИН (448’),
Александр КЕМКИН (380’)
|
818’
|
Металлист
|
30.08.1998
|
14.05.1999
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
812’
|
Кривбасс
|
16.06.1998
|
07.03.1999
|
Александр ЛАВРЕНЦОВ (774’),
Валерий ГОРОДОВ (38’)
|
741’
|
Ворскла
|
29.09.1996
|
30.05.1997
|
Андрей КОВТУН
|
650’
|
Заря
|
18.08.2013
|
23.08.2022
|
Дмитрий МАЦАПУРА (613’),
Никита ШЕВЧЕНКО (37’)
|
630’
|
Нива Т
|
28.10.1994
|
24.05.1995
|
Андрей КУРАЕВ
|
602’
|
Металлист 1925
|
08.11.2025
|
03.05.2026
|
Данила ВАРАКУТА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
