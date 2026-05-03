  Металлист 1925 пропустил первый с 8 ноября 2025 года мяч на своем поле
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:16 | Обновлено 03 мая 2026, 22:20
Металлист 1925 пропустил первый с 8 ноября 2025 года мяч на своем поле

Рекордная сухая домашняя серия харьковчан завершилась на 602-й минуте

ФК Полесье

Гол полузащитника «Полесья» Максима Брагару прервал рекордную домашнюю сухую серию «Металлиста 1925», которая составила 602 минуты. Последний раз харьковчане пропускали в родных стенах 8 ноября 2025 года – 1:3 с «Зарей».

В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей на своем поле имели только девять клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие домашние серии в истории УПЛ (клубные рекорды)

Мин.

Клуб

Началась

Закончилась

Вратари (минуты)

1058’

Шахтер

01.11.2008

09.08.2009

Андрей ПЯТОВ (878’),

Рустам ХУДЖАМОВ (180’)

1003’

Динамо

13.02.2021

06.11.2021

Георгий БУЩАН (823’),

Денис БОЙКО (180’)

840’

Днепр

25.08.1996

11.06.1997

Илья БЛИЗНЮК

828’

Карпаты

28.09.2024

19.04.2025

Яков КИНАРЕЙКИН (448’),

Александр КЕМКИН (380’)

818’

Металлист

30.08.1998

14.05.1999

Александр ГОРЯИНОВ

812’

Кривбасс

16.06.1998

07.03.1999

Александр ЛАВРЕНЦОВ (774’),

Валерий ГОРОДОВ (38’)

741’

Ворскла

29.09.1996

30.05.1997

Андрей КОВТУН

650’

Заря

18.08.2013

23.08.2022

Дмитрий МАЦАПУРА (613’),

Никита ШЕВЧЕНКО (37’)

630’

Нива Т

28.10.1994

24.05.1995

Андрей КУРАЕВ

602’

Металлист 1925

08.11.2025

03.05.2026

Данила ВАРАКУТА
