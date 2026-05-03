Металлист 1925 пропустил первый с 8 ноября 2025 года мяч на своем поле

Гол полузащитника «Полесья» Максима Брагару прервал рекордную домашнюю сухую серию «Металлиста 1925», которая составила 602 минуты. Последний раз харьковчане пропускали в родных стенах 8 ноября 2025 года – 1:3 с «Зарей».

В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей на своем поле имели только девять клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие домашние серии в истории УПЛ (клубные рекорды)