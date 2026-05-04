  4. В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
04 мая 2026, 09:44
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»

Кауан Элиас опубликовал пост в социальных сетях

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас прокомментировал победу своей команды над «Динамо» Киев (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

20-летний бразилец опубликовал в соцсетях сторис с окончательным счетом встречи и оставил провокационную подпись.

«Kiev has an owner 😉 (У Киева есть хозяин)», – написал бразильский нападающий в Instagram.

Сам Элиас не был включен в заявку «горняков» на этот поединок.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 63 очка, тогда как киевляне с отставанием в 16 очков занимают четвертое место.

Комментарии 19
Як там кажуть? На вбогих, дурних та бездомних не треба ображатись. Хай собі. Чим би дитя не тішилось - аби не плакало.
Це він про Кличка?
Те ж мені піжоніще... КП показав вам ваше місце, а в Україні грати збірною Бразилії кожен може, а ви зіграйте академією, яка теж доречі показала на що здатна в ю-19 очній зустрічі з однозначно найсильнішою командою України,а не збіговиськом легіонерів і трохи вайлуватих вихованців академії
Під пальмою ти хазяїн, бомж!
"Kiev"??? а щоб він здох, цей прокасаплений бразил
Джунглі твій дім ! Там і господарюй !
ВЫ БОМЖИ. И ими и останетесь
🧡🖤Да Шахтёр везде себя чувствует как дома. Дончане брали чемпионства, играя и в родном Донецке, и во Львове, и в Харькове, и в Киеве😜😇
Полностью согласен!!!
Да, именно Kiev, а не Куев (Kyiv)  Элиас хорош, норм так потроллил мусорылых 
