В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»

Нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас прокомментировал победу своей команды над «Динамо» Киев (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

20-летний бразилец опубликовал в соцсетях сторис с окончательным счетом встречи и оставил провокационную подпись.

«Kiev has an owner 😉 (У Киева есть хозяин)», – написал бразильский нападающий в Instagram.

Сам Элиас не был включен в заявку «горняков» на этот поединок.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 63 очка, тогда как киевляне с отставанием в 16 очков занимают четвертое место.