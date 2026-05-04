Арда ТУРАН: «Я вижу, что происходит. Не надо из меня дурака делать»
Тренер – об эмоциональной реакции во время «Классического»
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран объяснил свою эмоциональную реакцию на некоторые эпизоды в матче против «Динамо» (2:1).
– Хотелось бы еще спросить о судействе, потому что вы в нескольких моментах очень эмоционально апеллировали к арбитру, и на 20-й минуте был такой эпизод, когда вы так набросились на четвертого арбитра… Итак, что вы думаете о судействе?
– Мне не понравились моменты общения и некоторые эпизоды, связанные непосредственно с самим арбитражем. Я видел, что происходило, со стороны, и больше всего в жизни не люблю, когда меня выставляют дураком. Да, я не буду утверждать, что владею правилами футбола лучше, чем представители судейского комитета, однако точно, учитывая свой опыт, могу сказать, что владею ими как минимум на одном уровне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил решил не делать никаких заявлений
Историческое чемпионство «сердец» довольно близко – у Селтика все еще есть шансы