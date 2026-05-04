Арда ТУРАН: «Я вижу, что происходит. Не надо из меня дурака делать»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран объяснил свою эмоциональную реакцию на некоторые эпизоды в матче против «Динамо» (2:1).

– Хотелось бы еще спросить о судействе, потому что вы в нескольких моментах очень эмоционально апеллировали к арбитру, и на 20-й минуте был такой эпизод, когда вы так набросились на четвертого арбитра… Итак, что вы думаете о судействе?

– Мне не понравились моменты общения и некоторые эпизоды, связанные непосредственно с самим арбитражем. Я видел, что происходило, со стороны, и больше всего в жизни не люблю, когда меня выставляют дураком. Да, я не буду утверждать, что владею правилами футбола лучше, чем представители судейского комитета, однако точно, учитывая свой опыт, могу сказать, что владею ими как минимум на одном уровне.