Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Топ-матч в Бельгии. Брюгге обыграл команду Сикана и стал лидером чемпионата

Брюгге на выезде победил Андерлехт и опередил Сен-Жилуаз

Вечером 3 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.

В центральном матче тура Брюгге на выезде переиграл Андерлехт (3:1) и стал лидером турнира, опередив Сен-Жилуаз на 1 очко.

Украинский форвард Даниил Сикан снова оказался вне заявки Андерлехта из-за травмы мышечной контузии.

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (47 очков), Сен-Жилуаз (46), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Мехелен (27), Гент (26).

Чемпионат Бельгии, 2 мая 2026

Андерлехт – Брюгге – 1:3

Голы: Цветкович, 83 – Анжели, 8 (автогол), Форбс, 59, Цолис, 61

Мехелен – Гент – 1:0

Гол: Бурсма, 16

Антверпен – Стандард – 0:5

Голы: Цунасима, 33 (автогол), Нкада, 38, Бейтс, 42, Саид, 48, 62

Дендер – Ла-Лувьер – игра продолжается

