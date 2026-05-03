Топ-матч в Бельгии. Брюгге обыграл команду Сикана и стал лидером чемпионата
Вечером 3 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.
Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.
В центральном матче тура Брюгге на выезде переиграл Андерлехт (3:1) и стал лидером турнира, опередив Сен-Жилуаз на 1 очко.
Украинский форвард Даниил Сикан снова оказался вне заявки Андерлехта из-за травмы мышечной контузии.
Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (47 очков), Сен-Жилуаз (46), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Мехелен (27), Гент (26).
Чемпионат Бельгии, 2 мая 2026
Андерлехт – Брюгге – 1:3
Голы: Цветкович, 83 – Анжели, 8 (автогол), Форбс, 59, Цолис, 61
Мехелен – Гент – 1:0
Гол: Бурсма, 16
Антверпен – Стандард – 0:5
Голы: Цунасима, 33 (автогол), Нкада, 38, Бейтс, 42, Саид, 48, 62
Дендер – Ла-Лувьер – игра продолжается
