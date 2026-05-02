Шанс для Брюгге. Лидер драматично проиграл, суперкамбек команды Сидорчука

Вечером 2 мая прошел драматичный матч чемпионской группы в Бельгии.

Лидер турнира Сент-Жилуаз упустил ничью в гостевом матче против команды Сент-Трюйден (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сент-Трюйден вышел вперед на на 87-й минуте, когда забил Умар Диуф.

Казалось, что Сент-Жилуаз спас игру на 90+3 минуте, отличился Кевин Родригес (1:1). Однако японец Риотаро Ито принес победу хозяевам поля, забив пенальти на 90+10 минуте.

Шанс выйти в лидеры получил Брюгге, который 3 мая сыграет с Андерлехтом, за который играет украинский форвард Даниил Сикан.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену за Вестерло на 90+й минуте матча против Левена (3:3), причем команда украинца по ходу матча отыграла три мяча! Дубль у хозяев поля оформил Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари.

Топ-шестерка в Бельгии: Сен-Жилуаз (46 очков), Брюгге (44), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24)

Вестерло вышел на 7-е место (лидер второй шестерки), которое дает право сыграть плей-офф за путевку в Лигу конференций.

Чемпионат Бельгии, 2 мая 2026

🔹 Чемпионская группа

Сент-Трюйден – Сент-Жилуаз – 2:1

Голы: Умар Диуф. 87, Риотаро Ито, 90+10 (пен) – Кевин Родригес, 90+3

🔹 Группа за 7–12 места

Вестерло – Левен – 3:3

Голы: Аллахьяр Сайядманеш, 50, 68 (пен), Иса Сакамото, 52 – Абдул Карим Траоре, 10, Ваутер Джордж, 15, Каян Васен, 41

Шарлеруа – Генк – 2:0

Голы: Кевин ван ден Керкхоф, 55, Парфе Гиагон, 69 (пен)

Турнирные таблицы: