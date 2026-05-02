Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для Брюгге. Лидер драматично проиграл, суперкамбек команды Сидорчука
Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
02.05.2026 19:15 – FT 2 : 0
Генк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
02 мая 2026, 23:53 | Обновлено 03 мая 2026, 00:24
218
1

Шанс для Брюгге. Лидер драматично проиграл, суперкамбек команды Сидорчука

Сент-Трюйден и Сент-Жилуаз устроили яркую концовку матча с тремя голами

02 мая 2026, 23:53 | Обновлено 03 мая 2026, 00:24
218
1 Comments
Шанс для Брюгге. Лидер драматично проиграл, суперкамбек команды Сидорчука
ФК Сен-Жилуаз. Кевин Родригес

Вечером 2 мая прошел драматичный матч чемпионской группы в Бельгии.

Лидер турнира Сент-Жилуаз упустил ничью в гостевом матче против команды Сент-Трюйден (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сент-Трюйден вышел вперед на на 87-й минуте, когда забил Умар Диуф.

Казалось, что Сент-Жилуаз спас игру на 90+3 минуте, отличился Кевин Родригес (1:1). Однако японец Риотаро Ито принес победу хозяевам поля, забив пенальти на 90+10 минуте.

Шанс выйти в лидеры получил Брюгге, который 3 мая сыграет с Андерлехтом, за который играет украинский форвард Даниил Сикан.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену за Вестерло на 90+й минуте матча против Левена (3:3), причем команда украинца по ходу матча отыграла три мяча! Дубль у хозяев поля оформил Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари.

Топ-шестерка в Бельгии: Сен-Жилуаз (46 очков), Брюгге (44), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24)

Вестерло вышел на 7-е место (лидер второй шестерки), которое дает право сыграть плей-офф за путевку в Лигу конференций.

Чемпионат Бельгии, 2 мая 2026

🔹 Чемпионская группа

Сент-Трюйден – Сент-Жилуаз – 2:1

Голы: Умар Диуф. 87, Риотаро Ито, 90+10 (пен) – Кевин Родригес, 90+3

🔹 Группа за 7–12 места

Вестерло – Левен – 3:3

Голы: Аллахьяр Сайядманеш, 50, 68 (пен), Иса Сакамото, 52 – Абдул Карим Траоре, 10, Ваутер Джордж, 15, Каян Васен, 41

Шарлеруа – Генк – 2:0

Голы: Кевин ван ден Керкхоф, 55, Парфе Гиагон, 69 (пен)

Турнирные таблицы:

По теме:
Динамо поблагодарило футболиста, который был капитаном более четырех лет
Сикан может сенсационно вернуться в УПЛ. На него появился претендент
Мощный камбэк. Варегем вырвал победу над Серклем Брюгге
чемпионат Бельгии по футболу Сент-Трюйден Юнион Сент-Жилуаз Сергей Сидорчук Вестерло Ауд-Хеверле Левен Шарлеруа Генк Аллахьяр Сайядманеш Парфе Гиагон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Футбол | 02 мая 2026, 22:26 0
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений

Чижевский заверил, что его команда не участвует в договорных матчах

Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 02 мая 2026, 04:43 30
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества

Оказывается, вингера отстранили ещё в январе

УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02.05.2026, 16:00
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 02.05.2026, 17:02
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Мадриде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Брюгге зробить все щоб вийти на перше місце 
Ответить
0
Популярные новости
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 53
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 26
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем