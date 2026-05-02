Шанс для Брюгге. Лидер драматично проиграл, суперкамбек команды Сидорчука
Сент-Трюйден и Сент-Жилуаз устроили яркую концовку матча с тремя голами
Вечером 2 мая прошел драматичный матч чемпионской группы в Бельгии.
Лидер турнира Сент-Жилуаз упустил ничью в гостевом матче против команды Сент-Трюйден (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сент-Трюйден вышел вперед на на 87-й минуте, когда забил Умар Диуф.
Казалось, что Сент-Жилуаз спас игру на 90+3 минуте, отличился Кевин Родригес (1:1). Однако японец Риотаро Ито принес победу хозяевам поля, забив пенальти на 90+10 минуте.
Шанс выйти в лидеры получил Брюгге, который 3 мая сыграет с Андерлехтом, за который играет украинский форвард Даниил Сикан.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену за Вестерло на 90+й минуте матча против Левена (3:3), причем команда украинца по ходу матча отыграла три мяча! Дубль у хозяев поля оформил Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари.
Топ-шестерка в Бельгии: Сен-Жилуаз (46 очков), Брюгге (44), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24)
Вестерло вышел на 7-е место (лидер второй шестерки), которое дает право сыграть плей-офф за путевку в Лигу конференций.
Чемпионат Бельгии, 2 мая 2026
🔹 Чемпионская группа
Сент-Трюйден – Сент-Жилуаз – 2:1
Голы: Умар Диуф. 87, Риотаро Ито, 90+10 (пен) – Кевин Родригес, 90+3
🔹 Группа за 7–12 места
Вестерло – Левен – 3:3
Голы: Аллахьяр Сайядманеш, 50, 68 (пен), Иса Сакамото, 52 – Абдул Карим Траоре, 10, Ваутер Джордж, 15, Каян Васен, 41
Шарлеруа – Генк – 2:0
Голы: Кевин ван ден Керкхоф, 55, Парфе Гиагон, 69 (пен)
Турнирные таблицы:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чижевский заверил, что его команда не участвует в договорных матчах
Оказывается, вингера отстранили ещё в январе