Траоре стал 5-м африканцем, забившим победный гол в Классическом в УПЛ

25-летний форвард Шахтера Лассина Траоре стал 5-м африканским футболистом, забившим победный гол в Классическом дерби в УПЛ.

Произошло это в матче 26 тура сезона 2025/26, в котором горняки на выезде победили Динамо со счетом 2:1.

До Траоре подобными достижениями отмечались Ассан Н'Диаэ (Сенегал, Шахтер), Джулиус Агахова (Нигерия, Шахтер), Исмаэль Бангура (Гвинея) и Дьемерси Мбокани (ДР Конго).

Африканские футболисты, забившие победные голы в матчах Классического дерби в УПЛ