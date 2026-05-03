Украина. Премьер лига03 мая 2026, 20:47 | Обновлено 03 мая 2026, 20:48
Траоре стал 5-м африканцем, забившим победный гол в Классическом в УПЛ
Вспомним представителей Африки, забивавших победные мячи в матчах между Шахтером и Динамо в УПЛ
25-летний форвард Шахтера Лассина Траоре стал 5-м африканским футболистом, забившим победный гол в Классическом дерби в УПЛ.
Произошло это в матче 26 тура сезона 2025/26, в котором горняки на выезде победили Динамо со счетом 2:1.
До Траоре подобными достижениями отмечались Ассан Н'Диаэ (Сенегал, Шахтер), Джулиус Агахова (Нигерия, Шахтер), Исмаэль Бангура (Гвинея) и Дьемерси Мбокани (ДР Конго).
Африканские футболисты, забившие победные голы в матчах Классического дерби в УПЛ
- 03.05.2026 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо), Динамо – Шахтер – 1:2
- 22.07.2017 – Дьемерси Мбокани (ДР Конго), Шахтер – Динамо – 0:1
- 11.11.2007 – Исмаэль Бангура (Гвинея), Динамо – Шахтер – 2:1
- 14.06.2006 – Джулиус Агахова (Нигерия), Шахтер – Динамо – 2:1
- 07.04.2001 – Ассан Н'Диаэ (Сенегал), Динамо – Шахтер – 1:2
