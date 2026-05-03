Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран бурно отреагировал на победу над киевским «Динамо» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

Донецкий клуб пропустил первым на «стадионе имени Валерия Лобановского», однако «горняки» сумели отыграться – 2:1.

После финального свистка Туран по-настоящему эмоционально отпраздновал тяжёлую победу, прыгая от счастья.

Сначала тренер разделил радость со своими помощниками, а затем выбежал на поле, чтобы обнять своих подопечных.

Благодаря этой победе «Шахтер» сделал серьезный шаг к чемпионству УПЛ. За четыре тура до конца сезона «горняки» имеют преимущество в 10 очков над вторым местом.

ФОТО. Эмоции Турана после победы над Динамо. Тренер прыгал от счастья