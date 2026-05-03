Турнирная таблица АПЛ. МЮ досрочно обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов

Английская команда Манчестер Юнайтед, занимающая третье место в АПЛ, досрочно обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов

3 мая в 17:30 прошел центральный матч 35-го тура Английской Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Ливерпуля (3:2) на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Гости, уступая в счете, после перерыва отыграли два мяча. На 77-й минуте Кобби Мейну забил победный мяч для МЮ (3:2), и этот гол принес три очка Красным Дьяволам и путевку в Лигу чемпионов.

Ранее с этой задачей справились Арсенал и Ман Сити, которые ведут чемпионскую гонку. Англию в следующем турнир ЛЧ будут представлять 5 клубов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

АПЛ. 35-й тур

01.05. 22:00. Лидс – Бернли – 3:1

– Бернли – 3:1 02.05. 17:00. Брентфорд – Вест Хэм – 3:0

– Вест Хэм – 3:0 02.05. 17:00. Вулверхэмптон – Сандерленд – 1:1

02.05. 17:00. Ньюкасл – Брайтон – 3:1

– Брайтон – 3:1 02.05. 19:30. Арсенал – Фулхэм – 3:0

– Фулхэм – 3:0 03.05. 16:00. Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0

– Кристал Пэлас – 3:0 03.05. 17:30. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2

03.05. 21:00. Астон Вилла – Тоттенхэм

04.05. 17:00. Челси – Ноттингем Форест

04.05. 22:00. Эвертон – Манчестер Сити

