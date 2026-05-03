Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Прикарпатье – 3:0. Пушка Герича. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Черноморец
03.05.2026 15:00 – FT 3 : 0
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 мая 2026, 21:29 |
155
0

Черноморец – Прикарпатье – 3:0. Пушка Герича. Видео голов и обзор матча

Игрок «Черноморца» забил эффектным дальним ударом

03 мая 2026, 21:29 |
155
0
Черноморец – Прикарпатье – 3:0. Пушка Герича. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец. Владислав Герич

В воскресенье, 3 мая, в Одессе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал «Прикарпатье» и одержал победу со счетом 3:0.

«Черноморец» открыл счет в конце первого тайма. После подачи углового с правого фланга Владислав Герич на ближней штанге выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч в сетку ворот «Прикарпатья».

В начале второго тайма «Черноморец» закрепил свое преимущество в счете. Андрей Хома подобрал мяч в центре поля, обыграл нескольких соперников и пробил под перекладину.

Третий мяч влетел в ворота «Прикарпатья» на 54-й минуте. Владислав Герич эффектным дальним ударом поразил правый верхний угол.

Первая лига. 26-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 3 мая

«Черноморец» (Одесса) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:0

Голы: Герич, 45, 54, Хома, 47

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
47’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
По теме:
Лион – Ренн. Гол Яремчука. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
ВИДЕО. Яремчук забил во втором подряд матче за Лион
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Андрей Хома Владислав Герич видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03 мая 2026, 07:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров

Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03 мая 2026, 19:58 133
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству

Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 03.05.2026, 06:47
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
Футбол | 03.05.2026, 20:37
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 143
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем