Черноморец – Прикарпатье – 3:0. Пушка Герича. Видео голов и обзор матча
Игрок «Черноморца» забил эффектным дальним ударом
В воскресенье, 3 мая, в Одессе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал «Прикарпатье» и одержал победу со счетом 3:0.
«Черноморец» открыл счет в конце первого тайма. После подачи углового с правого фланга Владислав Герич на ближней штанге выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч в сетку ворот «Прикарпатья».
В начале второго тайма «Черноморец» закрепил свое преимущество в счете. Андрей Хома подобрал мяч в центре поля, обыграл нескольких соперников и пробил под перекладину.
Третий мяч влетел в ворота «Прикарпатья» на 54-й минуте. Владислав Герич эффектным дальним ударом поразил правый верхний угол.
Первая лига. 26-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 3 мая
«Черноморец» (Одесса) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:0
Голы: Герич, 45, 54, Хома, 47
