Разгром в Одессе. Черноморец забил три мяча Прикарпатью

В воскресенье, 3 мая, в Одессе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. Претендующий на вторую прямую путевку в УПЛ «Черноморец» принимал «Прикарпатье».

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма. После подачи углового с правого фланга Владислав Герич выиграл верховую борьбу на ближней штанге и головой отправил мяч в сетку ворот «Прикарпатья».

В начале второго тайма «Черноморец» закрепил свое преимущество. Андрей Хома подхватил мяч в центре поля, обошел нескольких соперников и пробил под перекладину.

Третий мяч влетел в ворота «Прикарпатья» на 54-й минуте. Владислав Герич дальним ударом поразил правый верхний угол.

«Черноморец» одержал уверенную победу. Команда реабилитировалась перед болельщиками за поражение от «Виктории» в предыдущем туре.

Первая лига. 26-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 3 мая

«Черноморец» (Одесса) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:0

Голы: Герич, 45, 54, Хома, 47

