Разгром в Одессе. Черноморец забил три мяча Прикарпатью
Поединок «Черноморец» – «Прикарпатье» завершился со счетом 3:0
В воскресенье, 3 мая, в Одессе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. Претендующий на вторую прямую путевку в УПЛ «Черноморец» принимал «Прикарпатье».
Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма. После подачи углового с правого фланга Владислав Герич выиграл верховую борьбу на ближней штанге и головой отправил мяч в сетку ворот «Прикарпатья».
В начале второго тайма «Черноморец» закрепил свое преимущество. Андрей Хома подхватил мяч в центре поля, обошел нескольких соперников и пробил под перекладину.
Третий мяч влетел в ворота «Прикарпатья» на 54-й минуте. Владислав Герич дальним ударом поразил правый верхний угол.
«Черноморец» одержал уверенную победу. Команда реабилитировалась перед болельщиками за поражение от «Виктории» в предыдущем туре.
Первая лига. 26-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 3 мая
«Черноморец» (Одесса) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 3:0
Голы: Герич, 45, 54, Хома, 47
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперты дали прогнозы на лобовой поединок грандов отечественного футбола
Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером