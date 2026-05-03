03 мая 2026, 17:23 | Обновлено 03 мая 2026, 17:24
Герой Динамо U-19: «Забить хет-трик, еще и Шахтеру – это просто мечта»

Павел Люсин дал комментарии после разгрома «горняков»

ФК Динамо Киев. Павел Люсин

Автор хет-трика в ворота «Шахтера» U-19 Павел Люсин высказался о победе своей команды «Динамо» U-19 и трех забитых мячах в важном матче. Благодаря усилиям Люсина и партнеров киевский клуб одержал победу (4:1).

– «Динамо» давно не побеждало «Шахтер» с разницей в три мяча. Что сегодня помогло добиться такого результата?

– Это последствия того, что было в раздевалке и в течение недели подготовки к матчу. Чтобы победить, нужно было проявить характер. Мы его проявили, потому что хотели победить больше.

– Пауза, вызванная воздушной тревогой, помогла или, наоборот, помешала?

– Тревога нам немного не сыграла на руку. Мы выигрывали 2:0, играли лучше соперника. Гостям эта пауза пошла на пользу, но ненадолго.

– Вы сегодня – герой дня...

– Забить хет-трик, да еще такой сильной команде – это просто мечта. Очень доволен собой и нашей командой.

– Пока «Динамо» отстает от «Шахтера» на три очка в таблице. Что должно произойти, чтобы удалось обойти конкурента.

– Будет удачей, если «Шахтер» где-то потеряет очки. Мы же просто должны играть на победу в каждом матче.

Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
