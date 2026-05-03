  4. Игрок Динамо U-19 после разгрома Шахтера: «Каждый поединок – как финал»
Игрок Динамо U-19 после разгрома Шахтера: «Каждый поединок – как финал»

Радостные слова Дениса Дикого

Защитник «Динамо» U-19 Денис Дикий подвел итоги матча с «Шахтером» U-19 в рамках 26-го тура чемпионата Украины. Киевляне на своем поле разгромили принципиального соперника со счетом 4:1.

– Очень рад, что победили. Благодарен каждому, кто сегодня бился на поле, а также тренерам, врачам и массажистам за то, что они подготовили нас так, что мы вышли и обеспечили результат. Для меня это принципиальный матч, это «Шахтер»! Очень рад, что мой гол стал началом победы.

– Какие эмоции вызвал ваш точный удар?

– Сегодня на игру приехала вся моя семья. Я сказал им, что хочу забить. Так сложилось, что мне это удалось. Я очень рад.

– Сегодня «Динамо» забило четыре гола, Павел Люсин оформил хет-трик. Несмотря на это, в турнирной таблице вы всё равно отстаете на три очка. Чемпионство еще реально?

– Прежде всего поздравляю Павла, это его первый хет-трик. Он получился очень эффектным, еще и в таком матче. Что касается турнирной таблицы, будем стараться выиграть все оставшиеся матчи. Каждый поединок – как финал. Да, сейчас у «Шахтера» преимущество в три очка, но надеемся, что мы выиграем все свои матчи, а горняки где-то потеряют очки.

