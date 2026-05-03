Красная карточка и провал. Милан оконфузился в матче Серии А

3 мая «Милан» потерпел неудачу в матче 35-го тура итальянской Серии А против «Сассуоло».

«Россонери» на «Мапей Стэдиум» пропустили быстрый гол на пятой минуте, что нарушило их план на игру.

Проблемой для команды Массимилиано Аллегри стало удаление защитника Фикайо Томори. Гости фактически похоронили шансы на победу ещё в первом тайме.

«Сассуоло» воспользовалось преимуществом и забило ещё один мяч. В итоге «Милан» проиграл со счетом 0:2.

Серия А. 35-й тур, 3 мая

«Сассуоло» – «Милан» – 2:0

Голы: Берарди, 5, Лорьенте, 47

Удаление: Томори, 24

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

«Болонья» – «Кальяри» – 0:0

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine