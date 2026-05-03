  4. Красная карточка и провал. Милан оконфузился в матче Серии А
Чемпионат Италии
Сассуоло
03.05.2026 16:00 – FT 2 : 0
Милан
Италия
03 мая 2026, 18:02 | Обновлено 03 мая 2026, 18:33
Красная карточка и провал. Милан оконфузился в матче Серии А

«Россонери» без шансов проиграли «Сассуоло»

Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая «Милан» потерпел неудачу в матче 35-го тура итальянской Серии А против «Сассуоло».

«Россонери» на «Мапей Стэдиум» пропустили быстрый гол на пятой минуте, что нарушило их план на игру.

Проблемой для команды Массимилиано Аллегри стало удаление защитника Фикайо Томори. Гости фактически похоронили шансы на победу ещё в первом тайме.

«Сассуоло» воспользовалось преимуществом и забило ещё один мяч. В итоге «Милан» проиграл со счетом 0:2.

Серия А. 35-й тур, 3 мая

«Сассуоло» – «Милан» – 2:0

Голы: Берарди, 5, Лорьенте, 47

Удаление: Томори, 24

Сассуоло Милан чемпионат Италии по футболу Серия A удаление (красная карточка) Фикайо Томори Доменико Берарди Арман Лорьенте Болонья Кальяри
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
