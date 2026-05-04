  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это был худший матч в году»
Чемпионат Италии
Сассуоло
03.05.2026 16:00 – FT 2 : 0
Милан
Италия
04 мая 2026, 12:56 | Обновлено 04 мая 2026, 13:00
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это был худший матч в году»

Коуч «Милана» прокомментировал поражение от «Сассуоло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал пресс-конференцию поле сенсационного поражения его подопечных от «Сассуоло» (0:2) в матче 35-го тура Серии А:

– Достаточно ли «Милану» зрелости, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

– Посмотрим. Если нам это удастся, значит, мы хорошо поработали; в противном случае мы рискуем свести на нет десять месяцев работы. Беспокоиться или нервничать бесполезно. Это был странный, плохой матч, мы остались вдесятером и пропустили гол в начале второго тайма. Со вторника нам нужно прояснить голову и хорошо подготовиться к матчу с «Аталантой».

– Что вы сказали команде после окончания матча?

– Это был худший матч года, на который повлияло то, что мы остались вдесятером. Я ничего не говорил команде; со вторника мы все будем работать вместе»

– Почему «Милан» испытывает трудности с забиванием голов?

– У нас неудачная вторая половина сезона. Прошлого уже не изменить. С послезавтрашнего дня, когда мы возобновим тренировки, мы должны сосредоточиться на работе и хорошо сыграть против «Аталанты».

– Готовы ли вы принять радикальные меры, чтобы изменить ситуацию?

– На данный момент – нет. Мы должны взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Мы временно потеряли много очков, но все еще находимся в четверке лидеров. По математике нам нужно выиграть две из трех игр. Мы должны убедить себя, что способны победить любую команду; мы не должны сбрасывать со счетов десять месяцев работы.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 35 26 4 5 82 - 31 09.05.26 19:00 Лацио - Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома 82
2 Наполи 35 21 7 7 52 - 33 11.05.26 21:45 Наполи - Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи06.04.26 Наполи 1:0 Милан 70
3 Милан 35 19 10 6 48 - 29 10.05.26 21:45 Милан - Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Наполи 1:0 Милан 67
4 Ювентус 35 18 11 6 58 - 30 09.05.26 21:45 Лечче - Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа 65
5 Комо 35 17 11 7 59 - 28 10.05.26 13:30 Эллас Верона - Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан06.04.26 Удинезе 0:0 Комо 62
6 Рома 34 19 4 11 48 - 29 04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Рома 1:0 Лечче 61
7 Аталанта 35 14 13 8 47 - 32 10.05.26 21:45 Милан - Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта 55
8 Болонья 35 14 7 14 42 - 41 11.05.26 21:45 Наполи - Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья 49
9 Сассуоло 35 14 7 14 43 - 44 08.05.26 21:45 Торино - Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри 49
10 Лацио 34 12 12 10 37 - 33 04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Лацио 1:1 Парма22.03.26 Болонья 0:2 Лацио 48
11 Удинезе 35 13 8 14 43 - 46 09.05.26 16:00 Кальяри - Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Удинезе 0:0 Комо 47
12 Парма 35 10 12 13 25 - 42 10.05.26 19:00 Парма - Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма 42
13 Торино 35 11 8 16 39 - 58 08.05.26 21:45 Торино - Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона05.04.26 Пиза 0:1 Торино 41
14 Дженоа 35 10 10 15 40 - 48 10.05.26 16:00 Фиорентина - Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа 40
15 Кальяри 35 9 10 16 36 - 49 09.05.26 16:00 Кальяри - Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри 37
16 Фиорентина 34 8 13 13 38 - 45 04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан 37
17 Лечче 35 8 8 19 24 - 47 09.05.26 21:45 Лечче - Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта 32
18 Кремонезе 34 6 10 18 26 - 51 04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе 28
19 Эллас Верона 35 3 11 21 24 - 57 10.05.26 13:30 Эллас Верона - Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина 20
20 Пиза 35 2 12 21 25 - 63 10.05.26 16:00 Кремонезе - Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Пиза 0:1 Торино 18
Полная таблица

Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
У Ицзе лидирует в титульном матче с Шоном Мерфи со счетом 10:7

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
