Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это был худший матч в году»
Коуч «Милана» прокомментировал поражение от «Сассуоло»
Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал пресс-конференцию поле сенсационного поражения его подопечных от «Сассуоло» (0:2) в матче 35-го тура Серии А:
– Достаточно ли «Милану» зрелости, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
– Посмотрим. Если нам это удастся, значит, мы хорошо поработали; в противном случае мы рискуем свести на нет десять месяцев работы. Беспокоиться или нервничать бесполезно. Это был странный, плохой матч, мы остались вдесятером и пропустили гол в начале второго тайма. Со вторника нам нужно прояснить голову и хорошо подготовиться к матчу с «Аталантой».
– Что вы сказали команде после окончания матча?
– Это был худший матч года, на который повлияло то, что мы остались вдесятером. Я ничего не говорил команде; со вторника мы все будем работать вместе»
– Почему «Милан» испытывает трудности с забиванием голов?
– У нас неудачная вторая половина сезона. Прошлого уже не изменить. С послезавтрашнего дня, когда мы возобновим тренировки, мы должны сосредоточиться на работе и хорошо сыграть против «Аталанты».
– Готовы ли вы принять радикальные меры, чтобы изменить ситуацию?
– На данный момент – нет. Мы должны взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Мы временно потеряли много очков, но все еще находимся в четверке лидеров. По математике нам нужно выиграть две из трех игр. Мы должны убедить себя, что способны победить любую команду; мы не должны сбрасывать со счетов десять месяцев работы.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|35
|26
|4
|5
|82 - 31
|09.05.26 19:00 Лацио - Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома
|82
|2
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|52 - 33
|11.05.26 21:45 Наполи - Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи06.04.26 Наполи 1:0 Милан
|70
|3
|Милан
|35
|19
|10
|6
|48 - 29
|10.05.26 21:45 Милан - Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Наполи 1:0 Милан
|67
|4
|Ювентус
|35
|18
|11
|6
|58 - 30
|09.05.26 21:45 Лечче - Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа
|65
|5
|Комо
|35
|17
|11
|7
|59 - 28
|10.05.26 13:30 Эллас Верона - Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан06.04.26 Удинезе 0:0 Комо
|62
|6
|Рома
|34
|19
|4
|11
|48 - 29
|04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Рома 1:0 Лечче
|61
|7
|Аталанта
|35
|14
|13
|8
|47 - 32
|10.05.26 21:45 Милан - Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта
|55
|8
|Болонья
|35
|14
|7
|14
|42 - 41
|11.05.26 21:45 Наполи - Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья
|49
|9
|Сассуоло
|35
|14
|7
|14
|43 - 44
|08.05.26 21:45 Торино - Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри
|49
|10
|Лацио
|34
|12
|12
|10
|37 - 33
|04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Лацио 1:1 Парма22.03.26 Болонья 0:2 Лацио
|48
|11
|Удинезе
|35
|13
|8
|14
|43 - 46
|09.05.26 16:00 Кальяри - Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Удинезе 0:0 Комо
|47
|12
|Парма
|35
|10
|12
|13
|25 - 42
|10.05.26 19:00 Парма - Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма
|42
|13
|Торино
|35
|11
|8
|16
|39 - 58
|08.05.26 21:45 Торино - Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона05.04.26 Пиза 0:1 Торино
|41
|14
|Дженоа
|35
|10
|10
|15
|40 - 48
|10.05.26 16:00 Фиорентина - Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа
|40
|15
|Кальяри
|35
|9
|10
|16
|36 - 49
|09.05.26 16:00 Кальяри - Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри
|37
|16
|Фиорентина
|34
|8
|13
|13
|38 - 45
|04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан
|37
|17
|Лечче
|35
|8
|8
|19
|24 - 47
|09.05.26 21:45 Лечче - Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта
|32
|18
|Кремонезе
|34
|6
|10
|18
|26 - 51
|04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе
|28
|19
|Эллас Верона
|35
|3
|11
|21
|24 - 57
|10.05.26 13:30 Эллас Верона - Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина
|20
|20
|Пиза
|35
|2
|12
|21
|25 - 63
|10.05.26 16:00 Кремонезе - Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Пиза 0:1 Торино
|18
