Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Это был худший матч в году»

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал пресс-конференцию поле сенсационного поражения его подопечных от «Сассуоло» (0:2) в матче 35-го тура Серии А:

– Достаточно ли «Милану» зрелости, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

– Посмотрим. Если нам это удастся, значит, мы хорошо поработали; в противном случае мы рискуем свести на нет десять месяцев работы. Беспокоиться или нервничать бесполезно. Это был странный, плохой матч, мы остались вдесятером и пропустили гол в начале второго тайма. Со вторника нам нужно прояснить голову и хорошо подготовиться к матчу с «Аталантой».

– Что вы сказали команде после окончания матча?

– Это был худший матч года, на который повлияло то, что мы остались вдесятером. Я ничего не говорил команде; со вторника мы все будем работать вместе»

– Почему «Милан» испытывает трудности с забиванием голов?

– У нас неудачная вторая половина сезона. Прошлого уже не изменить. С послезавтрашнего дня, когда мы возобновим тренировки, мы должны сосредоточиться на работе и хорошо сыграть против «Аталанты».

– Готовы ли вы принять радикальные меры, чтобы изменить ситуацию?

– На данный момент – нет. Мы должны взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Мы временно потеряли много очков, но все еще находимся в четверке лидеров. По математике нам нужно выиграть две из трех игр. Мы должны убедить себя, что способны победить любую команду; мы не должны сбрасывать со счетов десять месяцев работы.