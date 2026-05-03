Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. После триумфа на WTA 1000 в Мадриде Костюк покорилось несколько достижений
03 мая 2026, 16:24
После триумфа на WTA 1000 в Мадриде Костюк покорилось несколько достижений

2 мая Марта завоевала третий и крупнейший трофей в карьере на уровне Тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 мая Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде и завоевала крупнейший трофей в карьере.

Всего у Марты теперь три титула на уровне Тура, в частности два в 2026 году – двумя неделями ранее она также стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.

Винстрик Марты составляет 12 матчей: одна победа за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, пять побед в Руане и шесть – в Мадриде.

Марта стала первой теннисисткой со времен Иги Свентек (2024), выигравшей первые 12+ поединков сезона на грунте (у Иги тогда было 23 подряд между Мадридом и Олимпиадой).

Марта (23-я ракетка мира) стала второй самой низкорейтинговой чемпионкой WTA 1000 в Мадриде с момента основания турнира в 2009 году – ниже была только Араван Резаи в 2010-м (№24).

Марта – первая теннисистка 2002 года рождения, выигравшая трофей турнира WTA 1000.

Марта Костюк WTA Мадрид рекорд статистика
Даниил Агарков
ВИДЕО. Как Костюк шампанское открывала после финала супертурнира в Мадриде
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Там сибірячка ще й пару програли разом зі свининою, бінго!
А ще Марта першою зробила сальто. Це значно цікавіше, ніж вся фігня, наведена в статті.
