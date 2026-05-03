После триумфа на WTA 1000 в Мадриде Костюк покорилось несколько достижений
2 мая Марта завоевала третий и крупнейший трофей в карьере на уровне Тура
2 мая Марта Костюк переиграла Мирру Андрееву в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде и завоевала крупнейший трофей в карьере.
Всего у Марты теперь три титула на уровне Тура, в частности два в 2026 году – двумя неделями ранее она также стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Руане.
Винстрик Марты составляет 12 матчей: одна победа за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, пять побед в Руане и шесть – в Мадриде.
Марта стала первой теннисисткой со времен Иги Свентек (2024), выигравшей первые 12+ поединков сезона на грунте (у Иги тогда было 23 подряд между Мадридом и Олимпиадой).
Марта (23-я ракетка мира) стала второй самой низкорейтинговой чемпионкой WTA 1000 в Мадриде с момента основания турнира в 2009 году – ниже была только Араван Резаи в 2010-м (№24).
Марта – первая теннисистка 2002 года рождения, выигравшая трофей турнира WTA 1000.
12 - Including the BJK Cup, Marta Kostyuk has become the first player to win her first 12+ clay court matches of the season since Iga Swiatek in 2024 (the first 23 between Madrid and the Olympics). Perfect.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA pic.twitter.com/eguP1vNvFf— OptaAce (@OptaAce) May 2, 2026
