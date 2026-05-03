Тысячник для Костюк. Проклятие снято: все трофеи украинских теннисисток
Марта взяла третий титул на уровне Тура, у Элины Свитолиной – 19
После триумфа на грунтовом престижном турнире WTA 1000 в Мадриде Марта Костюк стала второй украинской теннисисткой, которой удалось выиграть трофей такой категории.
Первой была Элина Свитолина, которая четыре раза становилась чемпионкой тысячников: Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017 и Рим-2018.
Всего у Марты теперт три трофея на уровне Тура. Она сравнялась по количеству титулов с Даяной Ястремской. Больше только у Натальи Медведевой, Леси Цуренко (по 4, у Медведевой один трофей под флагом СССР) и Элины Свитолиной (19).
Всего украинские теннисистки выиграли 37 трофеев на уровне Тура.
Все трофеи украинских теннисисток на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 19 трофеев
- Леся Цуренко – 4 трофея
- Наталья Медведева – 4 трофея
- Марта Костюк – 3 трофея
- Даяна Ястремская – 3 трофея
- Алена Бондаренко – 2 трофея
- Катерина Бондаренко – 2 трофея
Костюк выиграла первый для Украины трофей выше категории WTA 250 с 2018 года. Тогла Элина Свитолина стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре.
За эти восемь лет украинские теннисистки провели 10 финалов на соревнованиях WTA 500 / WTA 1000 и потерпели десять поражений (источник BTU).
- Леся Цуренко – WTA 500 Брисбен (2019)
- Элина Свитолина – WTA Finals (2019)
- Даяна Ястремская – WTA 500 Аделаида (2020)
- Ангелина Калинина – WTA 1000 Рим (2023)
- Марта Костюк – WTA 500 Сан-Диего (2024)
- Марта Костюк – WTA 500 Штутгарт (2024)
- Даяна Ястремская – WTA 500 Линц (2025)
- Марта Костюк – WTA 500 Брисбен (2026)
- Элина Свитолина – WTA 1000 Дубай (2026)
- Юлия Стародубцева – WTA 500 Чарльстон (2026)
