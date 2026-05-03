Тысячник для Костюк. Проклятие снято: все трофеи украинских теннисисток

После триумфа на грунтовом престижном турнире WTA 1000 в Мадриде Марта Костюк стала второй украинской теннисисткой, которой удалось выиграть трофей такой категории.

Первой была Элина Свитолина, которая четыре раза становилась чемпионкой тысячников: Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017 и Рим-2018.

Всего у Марты теперт три трофея на уровне Тура. Она сравнялась по количеству титулов с Даяной Ястремской. Больше только у Натальи Медведевой, Леси Цуренко (по 4, у Медведевой один трофей под флагом СССР) и Элины Свитолиной (19).

Всего украинские теннисистки выиграли 37 трофеев на уровне Тура.

Все трофеи украинских теннисисток на уровне Тура:

Элина Свитолина – 19 трофеев Леся Цуренко – 4 трофея Наталья Медведева – 4 трофея Марта Костюк – 3 трофея Даяна Ястремская – 3 трофея Алена Бондаренко – 2 трофея Катерина Бондаренко – 2 трофея

Костюк выиграла первый для Украины трофей выше категории WTA 250 с 2018 года. Тогла Элина Свитолина стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре.

За эти восемь лет украинские теннисистки провели 10 финалов на соревнованиях WTA 500 / WTA 1000 и потерпели десять поражений (источник BTU).