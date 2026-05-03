  4. Тысячник для Костюк. Проклятие снято: все трофеи украинских теннисисток
03 мая 2026, 16:05 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

После триумфа на грунтовом престижном турнире WTA 1000 в Мадриде Марта Костюк стала второй украинской теннисисткой, которой удалось выиграть трофей такой категории.

Первой была Элина Свитолина, которая четыре раза становилась чемпионкой тысячников: Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017 и Рим-2018.

Всего у Марты теперт три трофея на уровне Тура. Она сравнялась по количеству титулов с Даяной Ястремской. Больше только у Натальи Медведевой, Леси Цуренко (по 4, у Медведевой один трофей под флагом СССР) и Элины Свитолиной (19).

Всего украинские теннисистки выиграли 37 трофеев на уровне Тура.

Все трофеи украинских теннисисток на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 19 трофеев
  2. Леся Цуренко – 4 трофея
  3. Наталья Медведева – 4 трофея
  4. Марта Костюк – 3 трофея
  5. Даяна Ястремская – 3 трофея
  6. Алена Бондаренко – 2 трофея
  7. Катерина Бондаренко – 2 трофея

Костюк выиграла первый для Украины трофей выше категории WTA 250 с 2018 года. Тогла Элина Свитолина стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре.

За эти восемь лет украинские теннисистки провели 10 финалов на соревнованиях WTA 500 / WTA 1000 и потерпели десять поражений (источник BTU).

  • Леся Цуренко – WTA 500 Брисбен (2019)
  • Элина Свитолина – WTA Finals (2019)
  • Даяна Ястремская – WTA 500 Аделаида (2020)
  • Ангелина Калинина – WTA 1000 Рим (2023)
  • Марта Костюк – WTA 500 Сан-Диего (2024)
  • Марта Костюк – WTA 500 Штутгарт (2024)
  • Даяна Ястремская – WTA 500 Линц (2025)
  • Марта Костюк – WTA 500 Брисбен (2026)
  • Элина Свитолина – WTA 1000 Дубай (2026)
  • Юлия Стародубцева – WTA 500 Чарльстон (2026)
Даниил Агарков
Рекорд Елі звичайно, що недосяжний, але вийти на чисте друге місце це не проблема, удачі Марті!!!
Якщо Марта виграє шолом,вона буде йти окремим рядком.Але наразі жодна з українок в одиночному розряді,навіть у фіналі не була!Ось би це прокляття зняти!
