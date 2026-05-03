ВИДЕО. Филигранный удар. Полесье воспользовалось ошибкой Металлиста 1925

23-летний вингер Максим Брагару стал автором первого гола в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Полесье».

Игрок житомирской команды воспользовался ошибкой соперников и использовал свободное пространство у штрафной площади.

На 20-й минуте Максим быстро обработал мяч и закрутил его в сетку ворот.

Для Брагару, контракт которого принадлежит «Динамо», этот гол стал четвертым в составе «Полесья».

