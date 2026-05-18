18 мая 2026, 07:32
Лион оказался в сложном положении из-за Яремчука

Клуб выбирает между украинцем и Лидбергом

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Лион» активно ищет варианты для усиления атаки на случай возможного ухода Романа Яремчука.

По информации источника, французский клуб внимательно следит за шведским нападающим «Дармштадта» Исаком Лидбергом. 27-летний форвард, рост которого составляет 187 см, проводит результативный сезон во второй Бундеслиге – на его счету 15 голов и 3 ассиста.

Контракт шведа с немецким клубом действует до лета 2027 года, а потенциальная сумма трансфера оценивается примерно в 5 миллионов евро. Также сообщается, что интерес к Лидбергу проявляет «Бенфика».

Во Франции считают, что именно швед может стать заменой Яремчуку, если «Лион» решит не выкупать украинца после аренды. Интересно, что сумма возможного выкупа Романа у «Олимпиакоса» также составляет около 5 миллионов евро.

Пока неизвестно, насколько серьезно «Лион» готов продвигать этот трансфер, но кандидатура Лидберга уже находится в шорт-листе клуба.

Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
Навіть нема, що думати. Забивний форвард проти Яремчука.
