Лион оказался в сложном положении из-за Яремчука

«Лион» активно ищет варианты для усиления атаки на случай возможного ухода Романа Яремчука.

По информации источника, французский клуб внимательно следит за шведским нападающим «Дармштадта» Исаком Лидбергом. 27-летний форвард, рост которого составляет 187 см, проводит результативный сезон во второй Бундеслиге – на его счету 15 голов и 3 ассиста.

Контракт шведа с немецким клубом действует до лета 2027 года, а потенциальная сумма трансфера оценивается примерно в 5 миллионов евро. Также сообщается, что интерес к Лидбергу проявляет «Бенфика».

Во Франции считают, что именно швед может стать заменой Яремчуку, если «Лион» решит не выкупать украинца после аренды. Интересно, что сумма возможного выкупа Романа у «Олимпиакоса» также составляет около 5 миллионов евро.

Пока неизвестно, насколько серьезно «Лион» готов продвигать этот трансфер, но кандидатура Лидберга уже находится в шорт-листе клуба.