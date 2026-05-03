  4. Белик извинился за провал Шахтера U-19 против Динамо: «Стыдно. Промолчу»
03 мая 2026, 16:19 | Обновлено 03 мая 2026, 16:37
Белик извинился за провал Шахтера U-19 против Динамо: «Стыдно. Промолчу»

Тренер донецкой команды поделился эмоциями после матча

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик взял на себя ответственность за провальный матч против «Динамо» U-19 в рамках 26-го тура чемпионата Украины (1:4).

– Проиграли 1:4, стыдно. Можно о многом говорить, но не буду делать этого сейчас. Беру всю ответственность на себя, ведь выходит, что я не настроил, не доучил и не натренировал подопечных. Беру ответственность за этот результат на себя. Постараемся отреагировать на это поражение результатами в следующих матчах. Есть что сказать, но сейчас промолчу.

– Несмотря на поражение от принципиального соперника, «Шахтер» U-19 продолжает оставаться лидером турнирной таблицы. Какие выводы должна сделать команда, чтобы успешно пройти заключительный отрезок чемпионата?

– Сейчас трудно по горячим следам что-то сказать. Буду банальным: если отталкиваться от встречи с «Динамо» U-19, то нам нужно прибавлять во всех компонентах. Это была не та команда, которая играла против «Полесья» U-19, ЛНЗ U-19 и «Кудровки» U-19. Сыграли не то что ниже своих возможностей, а были не похожи сами на себя – как командно, так и индивидуально. Это моя недоработка и моя ошибка. Мы идем на первом месте и, несмотря на негативный результат, хочу выпустить пар и должным образом настроиться на заключительные матчи. Уже после завершения сезона будем говорить о том, как есть, что происходит в команде U-19 и кто и как работает в Академии.

– Была ли откровенная беседа с подопечными после завершения встречи?

– У нас была откровенная беседа ещё в перерыве, после того как проигрывали 0:2. После игры… Какая откровенная беседа? Уже спокойно сказал подопечным, что не нахожу нужных слов и не чувствую, о чем могу говорить. Конечно, есть многое, что сказать, но это эмоции, а я прежде всего хочу проанализировать и начать с себя.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 4
Да ладно, красавчик! Побольше таких матчей желаю в дальнейшем! 
Заголовок опять не отражает его основной посыл - ПОТОМ СКАЖУ.
Ну і чим він від ваших фізруків відрізняється?Тільки тим хто в нього босс ,а по суті одне і теж.Мислення совкове.А от треба б було щось казати після такого просеру.
Молодець і першу іржу на себе візьми
