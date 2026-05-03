Ночью 3 мая «Интер» Майами встретился с «Орландо Сити» в очередном туре MLS.

Местом встречи команд стал новый стадион «Интера» – «Nu Stadium».

Хозяева выдали отличный старт и за 34 минуты довели счет до разгромного.

Автором третьего гола в ворота «Орландо Сити» стал Лионель Месси, который в матче оформил гол и результативную передачу.

Казалось, что судьба матча уже решена, но гости сотворили невероятное.

«Орландо Сити» не просто спасся от поражения – команда гостей вырвала победу со счетом 4:3.

MLS. 3 мая

«Интер» Майами – «Орландо Сити» – 3:4

Голы: Фрей, 4, Сеговия, 25, Месси, 34 – Охеда, 39, 68, 78 (пен.), Спайсер, 90+3

Видео голов и обзор матча: