Интер Майами – Орландо Сити – 3:4. Гол+пас Месси и камбэк. Видео голов
Смотрите видеообзор матча MLS 2026
Ночью 3 мая «Интер» Майами встретился с «Орландо Сити» в очередном туре MLS.
Местом встречи команд стал новый стадион «Интера» – «Nu Stadium».
Хозяева выдали отличный старт и за 34 минуты довели счет до разгромного.
Автором третьего гола в ворота «Орландо Сити» стал Лионель Месси, который в матче оформил гол и результативную передачу.
Казалось, что судьба матча уже решена, но гости сотворили невероятное.
«Орландо Сити» не просто спасся от поражения – команда гостей вырвала победу со счетом 4:3.
MLS. 3 мая
«Интер» Майами – «Орландо Сити» – 3:4
Голы: Фрей, 4, Сеговия, 25, Месси, 34 – Охеда, 39, 68, 78 (пен.), Спайсер, 90+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
