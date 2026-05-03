Арне СЛОТ: «Эта команда способна на гораздо большее»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пресс-конференцию перед матчем 35-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 мая в 17:30 по киевскому времени:

О значении матча с «Манчестер Юнайтед» для итогового места «Ливерпуля» в турнирной таблице

«Я думаю, что так бывает всегда: каждый матч, который ты играешь, влияет на твое положение в турнирной таблице. Так что это касается не только матча с «Манчестер Юнайтед», но и каждой недели, каждого матча. Но мы осознаем, что это очень важный матч, не только потому, что мы играем с «Манчестер Юнайтед», но и, безусловно, для того, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов и занять как можно более высокое место в турнирной таблице, чего, конечно, мы и хотим. Конечно, мы хотели выиграть чемпионат. Но это невозможно. И тогда нужно постараться занять как можно более высокое место, и именно это мы пытаемся сделать каждую неделю, и именно это мы будем пытаться сделать и в воскресенье».

О «Манчестер Юнайтед» и том, как они изменились под руководством Майкла Каррика

«Думаю, в прошлом сезоне, когда мы играли с ними, они занимали не такое место в таблице, как сейчас. Тогда я также говорил, что их игроки гораздо сильнее, чем показывает их положение в таблице, и после очередного трансферного окна, в ходе которого к команде присоединилось много новых игроков, мы, я бы даже сказал, наконец-то видим, насколько хороши их игроки, судя по турнирной таблице. Мы всегда знали, что они действительно хороши, но теперь они демонстрируют это и в турнирной таблице. Возможно, то, что они играют только раз в неделю, дает им небольшое преимущество. Но, как я уже сказал, каждый раз, когда мы играли с ними, я еще до матча, в ходе подготовки, анализировал их и видел, насколько они хороши. И каждый раз, когда мы играли, я чувствовал тоже самое. И теперь они стали, особенно под руководством Майкла Каррика, более стабильными в своих результатах».

О том, как «Ливерпуль» может реализовывать больше моментов

«Все чаще в строю появляется Александер Исак. Если он будет в хорошей форме, это еще больше повысит наши шансы. В целом, наличие игроков в строю поможет нам стать более стабильными. На данный момент то, что нам не приходится играть три раза за семь дней, способствует нашей стабильности. Но действительно, создание моментов, их реализация в голы – это то, что у нас не очень хорошо получалось на протяжении всего сезона. Но один из игроков, о котором мы всегда думали, что он сможет забить много голов для нас, практически не был в строю. И на прошлой неделе было видно, что это был момент, но не самый опасный из тех, что у нас были в этом сезоне, и Алекс очень хорошо его реализовал, забив 1:0.

А забить гол в футболе жизненно важно, потому что это направляет тебя в нужное русло. Или, если ты не забиваешь и пропускаешь гол со стандартного положения на другом конце поля, что так часто случалось в первой половине сезона, это меняет ход игры. Так что я рад, что Александер вернулся. К сожалению, Мо, конечно, еще один великолепный бомбардир на протяжении многих лет – он не сможет сыграть в воскресенье, но Исак сможет. И я думаю, что некоторые другие игроки, которые не забили столько голов, сколько, по моему мнению, они способны забить, или показали в прошлом, что они способны на это, вернутся к нормальной форме в определенный момент, и чем раньше, тем лучше».

Вернулась ли команда к тому уровню, которого он от нее ожидает сейчас

«Нет. Нет, я считаю, что мы можем играть на гораздо более высоком уровне, чем сейчас. Если смотреть только на результаты, то можно быть очень довольным: три победы из трёх матчей в чемпионате. Но с точки зрения качества игры я не думаю, что это были наши три лучших матча в этом сезоне. Так что мы можем играть гораздо лучше. Мы уже показали, что можем играть гораздо лучше. Но во многих из этих матчей нам очень не везло с исходом игры. Думаю, в последних трех матчах я бы не сказал, что мы не заслуживали победы, но нам повезло больше, чем когда-либо в этом сезоне.

Так что эта команда способна на гораздо большее, но было бы полезно, если бы время от времени все были в строю, а так не было на протяжении всего сезона. И сейчас ситуация крайне тяжелая – у нас очень много отсутствующих игроков. Хорошо, что мы играем только раз в неделю, хотя я бы предпочел, чтобы так не было. Я бы предпочел сыграть полуфинал Лиги чемпионов в середине недели, но раз это не так, значит, игроки, которым постоянно приходится выходить на поле, будут немного лучше отдохнувшими в матчах по выходным. Но нет, я думаю, что мы можем играть гораздо лучше, чем играли в последнее время».

О оценке формы Кертиса Джонса и его игре на позиции правого защитника…

«Очень хорошо. Не идеально, что вполне нормально, но очень хорошо, особенно если учесть – и именно поэтому вполне логично, что это не идеально, хотя кто же идеален на любой позиции? Он практически не играл на этой позиции на протяжении всей своей карьеры. То, что он делает это так, как делает, – это большой комплимент, потому что, на мой взгляд, он дважды провел хороший матч; против «Кристал Пэлас» даже лучше, чем против «Эвертона», я имею в виду в основном в обороне, что вполне логично, ведь обычно ты совершенствуешься, чаще играя на определенной позиции, привыкая к окружающим игрокам и к своей роли.

Мы всегда знаем о нем, что он демонстрирует великолепный характер на любой позиции, на которой играет. Он никогда не боится играть, никогда не боится брать мяч, никогда не боится немного рискнуть, и это то, что ему, возможно, придется немного скорректировать, потому что в полузащите рисковать немного иначе, чем в обороне. Но это также одно из его качеств – он способен выходить из очень сложных положений, что может выглядеть как риск, но обычно мяч в надежных руках, когда он его имеет, потому что он очень хорош и уверенно владеет мячом».

О дебютном сезоне Флориана Вирца и «надежде на то, что он поможет в топовых матчах»:

«Я не просто надеюсь на это, я на 100 процентов уверен, что он это сделает. Кстати, это еще и совпадение: конечно, нам предстоит сыграть еще три матча, и он сейчас находится в этих позициях, так что у него будет еще три шанса проявить себя. Но для меня это совершенно очевидно: прогресс, которого Флориан добился за время своей карьеры в «Ливерпуле» – а прошло всего 10 месяцев – уже очень ясен и очевиден. На 93-й минуте матча против «Кристал Пэлас» он вступил в единоборство на линии, на боковой линии, выиграл для нас вброс, а затем пробежал 40 ярдов и послал мяч в верхний угол – это то, в чем я не был полностью уверен, что он смог бы сделать то же самое восемь месяцев назад, когда мы играли на выезде с «Брентфордом» или в подобных матчах.

Так что его прогресс – а он и так был игроком элитного уровня – для меня очевиден. И этот прогресс будет только продолжаться, потому что ему всего 22 года, так что это вполне логично. Практически каждый игрок в мире достигает пика формы в 25-26 лет. Но он уже сейчас является игроком элитного уровня, и может только становиться лучше. И в этом заключается прелесть трансферов, которые мы совершили прошлым летом: все эти игроки находятся в том возрасте, когда мы можем ожидать от них только улучшения, при условии, что они не получат травм».