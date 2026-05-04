Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Сидорчук уверен, что у нового тренера сборной все получится
Бывший хавбек и капитан сборной Украины Сергей Сидорчук уверен, что у Андреа Мальдеры, которого вскоре назначат новым главным тренером, все получится.
«Мальдера – очень сильный тренер. Когда в штабе сборной остались только итальянцы-помощники, то Мальдера вышел на первый план. И что понравилось – у его есть жажда к работе. Ты проснулся в 7:30, пошел завтракать, а он уже сидит с ноутбуком и разбирает матчи, тренировки. Был тот матч с Португалией домашний, думаю, все его помнят. Мальдера такую тактику разработал – для меня это было что-то новое. Я такого не видел».
«За три дня придумал, как перекрыть сильные стороны Португалии. Много у него нюансов футбольных. И человеческие качества – порядочный человек. Возможно, то, что он не работал главным тренером, это фактор, но я все равно верю, что у него все получится», – сказал Сидорчук.
Ранее специалист работал в штабе сборной Андрея Шевченко.
