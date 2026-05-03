  ВИДЕО. Костюк довела Андрееву до слез после выигранного финала в Мадриде
03 мая 2026, 11:36 | Обновлено 03 мая 2026, 11:44
2 мая Марта в двух сетах переиграла Мирру и стала чемпионкой тысячника в Испании

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), переиграв в финале Мирру Андрееву.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Для Марты этот трофей стал крупнейшим в карьере.

После завершения поединка, пока Марта благодарила фанатов за поддержку и радовалась выигранному трофею, Андреева в слезах сидела на скамейке и вытиралась полотенцем.

Забавно также то, как трансляторы показали празднование Марты (исполнила фляк), а затем сразу переключили на Мирру.

Костюк взяла третий трофей на уровне Тура. С понедельника украинка поднимется на 15-е место в рейтинге WTA.

Дивно, як їй можливо  плакати, коли вона має найкращого в мір(р)є фюрера. При ньому вона була зачата, народилась і можливо заведе внуків.
